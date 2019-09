Wanda Nara si prende anche Tiki Taka: l'ennesimo smacco

Wanda Nara rimane, indiscutibilmente, il personaggio pubblico più interessante del panorama televisivo per la sua indubbia capacità di catalizzare sempre e comunque l’attenzione, gestendola e focalizzandosi sull’obiettivo, di volta in volta, professionale e televisivo.

In qualità di agente di Mauro Icardi ha intessuto la trama più appassionante ed avvincente dell’estate, lasciando scivolare in secondo piano forse le componenti che hanno concorso se non decretato il trasferimento dall’Inter al PSG. Come showgirl, Wanda Nara si è costruita un ruolo che – piaccia o meno a Pierluigi Pardo e ai suoi – ha aiutato Tiki Taka a decollare, in tema di ascolti. Anche grazie a lei.

Mentre imperversa sui social, Instagram nello specifico, il video sensuale postato per lanciare l’ultimo prodotto di cui è anche testimonial e immagini rubate per le strade di Parigi alludono ad una forma fisica non proprio perfetta, la Nara continua a mettersi al centro di successi professionali, anche di ascolto, di Mediaset.

Attraverso un comunicato ufficiale, l’azienda di Cologno Monzese ha reso noto il risultato centrato dal salotto buono del calcio televisivo con dati che conferiscono un primato al programma firmato dal conduttore e giornalista Pardo.

“Per @Tiki_Taka_real il miglior avvio di stagione di sempre. Un settembre da record che fa registrare il miglior risultato di sempre, dal 2013, con più di 591mila spettatori medi e il miglior dato di share degli ultimi 5 anni: 8,0% individui e il 9,7% nel target commerciale”, si legge sull’account aziendale su twitter, con tanto di tag solo per Pierluigi Pardo e Wanda Nara.

Un segnale su chi decide o pesa di più, almeno in materia di tag, nel raggiungimento di questo ambizioso risultato. Cosa che è stata opportunamente sottolineata nelle stories del suo account anche dalla signora Icardi, che ha prontamente evidenziato questo riconoscimento aziendale dopo la sequenza di rumors che l’hanno interessata, il Tapiro di Striscia, le illazioni di Chi e la relativa smentita di Mediaset.

Insomma, Wanda è riuscita ad innescare un corto circuito non da poco, considerato come già osservato, il fuoco amico che ha condotto l’azienda a intervenire con un comunicato ufficiale per ribadire che non vi è stato alcun scatto d’ira nella pausa del programma andato in onda il 22 settembre, da parte di Pardo che si è limitato a riprendere il comunicato e a ringraziare gli amici che puntualmente seguono lo show. Una distensione che si apre così, in tempi e modi ancora ignoti. Che sia stata promossa una tregua, seppure “armata”, in quel di Tiki Taka?

VIRGILIO SPORT | 27-09-2019 10:17