Wanda Nara infiamma lo studio di Tiki Taka: intervento ufficiale

Nel corso della puntata di Tiki Taka, andata in onda mercoledì sera, nulla lascia intuire che la distanza tra Wanda Nara e Pierluigi Pardo, con clan al seguito, sia materia da indagare. Se da un lato è innegabile il ridimensionamento subito dalla moglie agente di Mauro Icardi, dall’altro non vi sarebbe poi ragione per affidarle maggiore evidenza dopo il trasferimento dell’ex capitano dell’Inter a Parigi.

Eppure il clima di crescente e reciproca insofferenza starebbe inquinando i rapporti tra i componenti del cast, pregiudicando un equilibrio che – sebbene fragile – era pur sempre un presupposto per la riuscita del programma.

Dopo i rumors pubblicati da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, è giunta la smentita da parte di Mediaset che ha asserito con vigore l’armonia interna al gruppo di lavoro e, soprattutto, l’episodio delle cartelline volate.

“In merito a insinuazioni stampa – si legge su twitter – si smentisce categoricamente che nella puntata di Tiki Taka del 22/9 vi sia stato nervosismo da parte di Pardo come sanno tutti i presenti in studio. Nessuna cartellina volata, Pardo durante le pause ha cantato e scherzato con gli ospiti come sempre”. Perché a colpire sia stato il fuoco amico, rimane un mistero da non sottovalutare e tutto da capire.

Dalla sua, stavolta, Wanda Nara non si è affrettata a rettificare quanto riferito dal magazine, preferendo postare su Instagram un video decisamente sensuale che la ritrae discinta stabilendo un record personale di visualizzazioni che confermano la centralità dell’interesse del pubblico nei riguardi della showgirl-agente argentina.

Non una frase di più, né una foto o un video ulteriore oltre quanto già pubblicato sul suo social prediletto o rispetto a quanto dichiarato ai microfoni di Striscia la Notizia a Valerio Staffelli.

Wanda è Wanda e nessuno riesce a gestirla. Non c’è riuscito Beppe Marotta, sarà complicato incasellarla in certi schemi anche sul versante televisivo.

VIRGILIO SPORT | 26-09-2019 10:54