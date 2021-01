La resistenza di Wanda Nara: perché la sua scelta è una svolta

Dietro quel gusto innegabile per l’esibizione di Wanda Nara c’è sempre stato altro. La sua propensione a trattare temi complessi, difficili e articolati con un linguaggio, invece, semplice e diretto, anche crudo all’occorrenza, non si è certo manifestato la prima volta nella contrapposizione all’attrice e autrice Luciana Littizzetto per i suoi commenti di dubbia sensibilità.

Wanda Nara: le vacanze in Patagonia

Wanda Nara anche nella sua scelta di vivere una vacanza estrema, quasi ancestrale in Patagonia, restituisce ogni giorno, ad ogni scatto, l’amore per l’Argentina e un sostegno anche di immagine a un Paese provato e prostrato dalla pandemia e dalle gravi incertezze che lo minano, in una fase storica tormentata.

Il popolo argentino, al suo orgoglio, Wanda Nara si richiama spesso in questi ultimi scatti pubblicati su Instagram e in cui si mostra sensuale e magnifica, ma anche fiera di indossare abiti tradizionali e di vivere in tenda senza il lusso a cui ci aveva abituati con la sua vita parigina e milanese.

La missione di Wanda Nara e Icardi in Argentina

Una vita lavorativa intensa e ricca: dalla televisione, anche in Italia, alla moda che ha mostrato un inedito interesse nei suoi confronti rendendola una testimonial (anche in Argentina), Wanda Nara non ha mai ceduto un giorno al riposo e ha fatto del lavoro e della dedizione ai suoi cinque figli uno stile di vita.

Quanto mostrato sui social, dunque, non andrebbe liquidato o contrapposto a una vacanza stile CR7-Georgina Rodriguez, ma compresa nel quadro di un impegno anche sociale condiviso con il marito Mauro Icardi, attaccante del PSG ed ex capitano dell’Inter. Il glamping è Argentina, è Patagonia, terra incontaminata e affascinante che perché possa essere anche solo parzialmente compresa andrebbe vissuta così, nella solitudine di una casa semplice, spartana (con alcune comodità contemporanee).

Il legame e il richiamo di Wanda Nara all’orgoglio argentino

In precedenza, Wanda Nara ha prestato il proprio aiuto alle strutture ospedaliere argentine nell’emergenza coronavirus di marzo e aprile nel pieno della prima ondata, prima di vedere entrare la malattia nella propria casa a seguite delle vacanze estive a Ibiza.

Con estrema dedizione, come scrive ad ogni post, Wanda intende ribadire il proprio impegno per la sua Argentina con una pubblicità efficace di una terra incontaminata e straordinaria, che ha ispirato scrittori e una letteratura nonché una produzione televisiva notevole. Alla ricerca di un silenzio ristoratore e il ritorno alla natura, ma ciò prima dell’avvento dei social.

VIRGILIO SPORT | 07-01-2021 11:55