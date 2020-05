Il sostegno di Wanda Nara nella lotta al Covid-19: gesto speciale

E’ il momento della responsabilità. Wanda Nara ha già dimostrato, in circostanze non sempre semplici, di essere estremamente sensibile nei confronti di quanti operano nelle strutture ospedaliere, nel corso dell’emergenza scaturita dalla pandemia.

Wanda Nara e Icardi: gesto di gratitudine per chi combatte il coronavirus

Così ha esaudito un desiderio particolare, che il compagno ha voluto dedicare alla sua Denise, infermiera, grazie a Mauro Icardi e a Wanda. E anche per quanto riguarda le necessità di approvvigionamento di prodotti e protezioni, la moglie agente di Icardi si è ancora una volta spesa a favore di quanti operano nei nosocomi. Non solo, dunque, post sensuali e in grado di scatenare le ostilità come nel caso di Marica Pellegrinelli.

La donazione agli ospedali argentini di Wanda Nara: 400 litri di gel

Sulle stories di Instagram, Wanda Nara ha infatti condiviso i post pubblicati da una nota azienda di prodotti per la cura e la bellezza, di cui è testimonial. Insieme all’opinionista del Grande Fratello Vip, il noto marchio ha deciso di donare 400 litri di gel a due ospedali municipali, in Argentina: il primo si trova a Llavallol, il secondo a Monte Grande.

Dalle informazioni diffuse e riportate da una nota diffusa dall’agenzia Aica, a soffrire l’emergenza coronavirus sono soprattutto i quartieri popolari di Buenos Aires, come puntualizzano i curas villeros, ovvero i sacerdoti che presidiano le periferie della capitale.

Secondo i dati stilati poi dal sito worldometer.info, che mettono a confronto i paesi del mondo, l’Argentina conta 5 morti per Covid-19 per ogni milione di abitanti grazie anche alle rigide misure di contenimento e distanziamento sociale, adottate dal 19 marzo scorso.

Una iniziativa di solidarietà, questa, a cui Wanda ha preso parte con estremo entusiasmo, per sostenere le strutture ospedaliere del suo Paese di origine.

Il post di ringraziamento su Instagram di Wanda Nara e la dedica all’Argentina

“Felice di aiutare il mio Paese. Grazie a Otowil per aver fatto arrivare questi prodotti in mani sicure”, ha scritto infatti Wanda in un post su Instagram stories.

La sua dedica, partecipe e sentita, è per manifestare vicinanza umana a quanti nel suo Paese stanno combattendo contro il Covid-19 in prima linea, in quella che si presenta come delle fasi più delicate almeno per il Sud America. La lontananza, dunque, ha rafforzato questo legame e acuito il senso di responsabilità avvertito da Wanda.

Com’è noto, infatti, la modella e Mauro Icardi con i loro figli e il suocero Juan stanno trascorrendo la quarantena lontani sia dall’Argentina sia da Milano, nella villa sul lago di Como, regalatole dall’attaccante del PSG ora in attesa di capire che ne sarà e del suo riscatto e del suo futuro.

VIRGILIO SPORT | 07-05-2020 17:24