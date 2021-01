L'ultima di Icardi, è bufera: "L'hai fatto apposta"

Continuano a volare gli stracci tra Mauro Icardi e l’Inter, soprattutto i suoi tifosi che non perdono occasione di criticare il loro ex attaccante, anche ora che Lukaku di certo non lo fa rimpiangere. Certo, ci si mettono anche le coincidenze o le presunte tali. L’ultima in particolare ha quasi dell’incredibile e sembra una provocazione bella e buona da parte del bomber argentino, ora in forze al Paris St Germain, verso la sua ex squadra. Il tutto non è passato inosservato all’occhio attento degli interisti che sui social hanno subissato Maurito, e la moglie-agente Wanda Nara, di improperi.

La guerra dei loghi, Mauro Icardi come Inter Milano

Notizia di questi giorni la decisione dell’Inter di dotarsi di un nuovo logo, come già fatto dalla Juve nel recente passato. Da inizio marzo la storica società nerazzurra avrà un nuovo stemma con le lettere I M a sottolineare l’identità della squadra con la città di Milano. Ancora dubbi, dopo immediata protesta dei tifosi, se cambierà anche il nome in “Inter Milano“. La società ha smentito subito questa ipotesi. Il lancio del nuovo logo è previsto il 9 marzo, giorno del 113° compleanno del club.

Quasi nelle stesse ore in cui usciva fuori la notizia del nuovo logo dell’Inter, ecco che anche Mauro Icardi annunciava una nuova iniziativa di marketing legata al suo merchandising. Una griffe tutta per lui che insieme alla moglie-agente Wanda Nara è molto attivo sul mercato dell’immagine. Il problema? Il logo con le lettere I ed M, le sue iniziali, intrecciate, richiama molto quell’Inter Milano di cui la società nerazzurra si dovrebbe dotare.

Tifosi Inter contro Icardi: “L’hai fatto apposta!”

Coincidenza? Forse, anzi probabile. Ma questo è bastato perchè gli interisti scatenassero nuovamente la loro rabbia repressa nei confronti del loro ex attaccante con cui non è mai scattato la scintilla fino in fondo, dal libro alla tiritera sul rinnovo fino alle liti con Spalletti. Ed allora i tifosi si sono scatenati sui social contro Icardi, di mezzo c’è finita, quasi per associazione mentale immediata, anche Wanda Nara.

“Icardi ci ha fregato il prossimo logo” scrive un tifoso nerazzurro, altri invece se la prendono con la società dei Suning: “Sto male, in pratica hanno copiato il nuovo simbolo da Icardi per risparmiare i soldi per il grafico”, “E non ci lasceremo mai, abbiamo troppe cose insiemeeee” scrive ironicamente un altro, e ancora “Dopo Inter Miami dovremo fare causa a Icardi per il logo”. Ed ecco il cioccolatino per la bella Nara: “Dovrebbe mettere il logo di chi comanda a casa. Wanda Icardi”.

SPORTEVAI | 21-01-2021 09:41