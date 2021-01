L'Inter cambia nome da marzo, rabbia e ironia sui social

Nel giorno del trionfo sulla Juventus, con il 2-0 ai bianconeri che sembra aver chiuso le porte dello scudetto alla Vecchia Signora allontanando il sogno del decimo titolo di fila, facendo invece proprio dei nerazzurri i principali favoriti tra lo sconforto dei fan juventini, arriva una notizia che in parte raffredda gli entusiasmi dei tifosi.

Suning cambia logo e nome del club

Ieri si era appreso che Suning aveva deciso di cambiare il logo del club, come aveva del resto fatto anche la Juventus quattro anni fa, ma oggi la Gazzetta informa che le novità saranno due. Da inizio marzo l’Inter cambierà nome e diventerà INTER MILANO con le lettere I M nel nuovo logo. La svolta decisa nei mesi scorsi da Suning prima delle difficoltà finanziarie e della decisione di cedere parte o tutte le quote.

I tifosi dell’Inter perplessi

Grande perplessità da parte dei sostenitori dell’Inter: “avrei preferito Ambrosiana però” o anche: “Sarà sempre Football Club Internazionale Milano” mentre c’è chi prova a consolarsi: “All’estero tutti già la chiamano Inter Milan e il Milan lo chiamano Milan ac”.

Ironia social sul cambio di nome dell’Inter

Dalle altre tifoserie invece commenti sarcastici: “Giusto, quando si è indebitati cambiare ragione sociale è la soluzione” o anche: “Anche il mio idraulico ha cambiato alla ditta la ragione sociale 3 volte lasciando chiodi a giro, furbi sti cinesi“, oppure: “Sperano che cambiando nome i creditori non li trovino” e infine: “Fantastico: cambiano tutto prima di sbaraccare”.

Non mancano reazioni offensive: “Sono d’accordo Inter M mi sembra corretto, la chiamiamo così da anni” oppure: “I M è acronimo perfetto. Perché è come viene chiamata sempre” e infine: “In questo paese si cerca chi è il proprietario del Milan, mentre non interessa le società che fanno buchi finanziari enormi, addirittura non rispetta le scadenze di pagamento, tutto questo dimostra in che situazione si trova la cara Italia”.

SPORTEVAI | 18-01-2021 09:01