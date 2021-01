Juventus ko, il bersaglio dei tifosi sui social

La Juventus perde lo scontro diretto. Lo fa in modo netto e perentorio contro un Inter che ha sempre tenuto in mano le redini del gioco. E la rabbia dei tifosi sui social è palpabili. Finiscono tutti sul libro dei cattivi a cominciare dal tecnico fino ad arrivare all’intoccabile Cristiano Ronaldo, che si becca la sua parte di critica. Una serata da dimenticare per i bianconeri che speravano di rientrare in classifica e che invece ora si ritrovano al quinto posto in classifica.

Pirlo sulla graticola

Bastano 45 minuti ai social per scaricare ufficialmente Andrea Pirlo al punto tale che dopo la fine del primo tempo in tendenza spunta il nome di Maurizio Sarri. Proprio il tecnico che i tifosi della Juventus hanno sempre mal sopportato diventa di nuovo un papabile: “Allegri e Sarri sono stati massacrati a volte giustamente a volte meno. Pirlo non lo contesta nessuno, secondo me per l’ennesima volta vuole fare il Guardiola della situazione e sbaglia tutto. Indecente questo modo di giocare”.

La pazienza dei tifosi nei confronti del tecnico comincia a vacillare. La vittoria dell’Inter relega i bianconeri al quinto posto in classifica lontana 7 punti dai nerazzurri (anche se con una gara da recuperare) e alla stessa distanza dal Milan che scenderà in campo domani. “La fiducia in Pirlo è finita definitivamente stasera. Non si pretende di vincere il decimo consecutivo ma pretendo di non fare certe figure, sempre con gli stessi errori, sempre con le stesse scelte scellerate”.

Primo tempo da incubo

La Juventus gioca un primo tempo da dimenticare. La formazione di Pirlo subisce tantissimo con i nerazzurri che rischiano di chiudere in vantaggio con più di un gol di scarto. E sui social la preoccupazione per l’andamento del match è palpabile: “Primo tempo indegno. Umiliati tatticamente, agonisticamente e di qualità di gioco. Punteggio bugiardo, Vidal ci ha fatto piangere. Rabiot uno dei peggiori giocatori di sempre”.

Sul centrocampista francese si rivolgono le principali critiche dei tifosi della Juventus come Jacopo che scrive: “Finora quella di Radio è individualmente la prova peggiore in stagione di un giocatore della Juve. Una piaga in entrambe le fasi”. Opinione condivisa anche da Carlo: “Sostituite Rabiot e accompagnatelo con un autista a Malpensa. Vi prego non lo voglio più vedere”.

SPORTEVAI | 17-01-2021 22:43