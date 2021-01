La decisione di Suning scatena il web

Potrebbe essere un segnale sulla voglia di rimanere in società, magari con l’aggiunta di qualche socio, ma la decisione che avrebbe preso Suning fa già discutere. Tuttosport scrive come la proprietà del club nerazzurro abbia deciso di cambiare il logo interista. Attualmente c’è lo storico simbolo disegnato dal pittore Giorgio Muggiani al ristorante “L’Orologio” nel 1908 ma presto potrebbe scomparire.

L’Inter segue l’esempio della Juve

Non è una novità nel mondo del calcio; anche la Juventus 4 anni fa ha cambiato logo scegliendo un’immagine stilizzata. A marzo sarà avviata l’iniziativa “I Am Milano”, una potente campagna mediatica che coinvolgerà volti storici per la storia della squadra. L’idea è quella di rendere il marchio più appetibile per eventuali nuovi investitori, visto e considerato che a fine stagione lo storico marchio Pirelli non sarà più il main sponsor sulle maglie.

Zhang cerca soci

L’operazione procede in parallelo alla ricerca da parte del presidente Steven Zhang di altri sponsor sul mercato cinese ma al momento tutto sarebbe congelato, in attesa di capire come si evolverà la situazione con BC Partners a inizio febbraio.

Le reazioni dei tifosi sui social

Fioccano reazioni sorprese: l’idea non piace ai tifosi dell’Inter, affezionati al vecchio logo ma è dalle altre tifoserie che arrivano commenti sarcastici: “Spiace per il grafico che non vedrà mai i soldi pattuiti per il lavoro” o anche: “La domanda è un’altra: pagheranno i grafici?”.

Tanti i loghi ironici che girano sul web e tante le prese in giro: “Pare che ci sia una modifica anche alla denominazione sociale. Si chiamerà Jnter Football Club” oppure: “I am “no salary” ..” e ancora: “I cinesi copiano anche il logo !” e infine: “Inno cambiato. Logo cambiato. Nome anno prossimo. Bacheca invariata”.

SPORTEVAI | 17-01-2021 09:09