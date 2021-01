Suning vende l'Inter? I tifosi non ci vogliono credere

Buongiorno e benvenuti nel nuovo anno. Mentre sognano il sorpasso al Milan in classifica arriva una doccia fredda per tutti i tifosi dell’Inter che sono rimasti senza parole nel leggere e sentire le notizie che vorrebbero il gruppo Suning in difficoltà. Non ci sarebbe solo la stretta del governo cinese a limitare gli investimenti (e a creare problemi sul mercato), i problemi sarebbero anche altri (come lo sponsor) al punto che si cercano soci per rifinanziare i bond da 375 milioni in scadenza nel 2021.

Suning come Berlusconi?

Gli effetti della pandemia sarebbero stati devastanti. Suning avrebbe incaricato Goldman Sachs con sede a Londra di trovare dei compratori per il pacchetto di maggioranza del club e avrebbe incaricato uno studio legale in zona Garibaldi a Milano di occuparsi della parte legale. Zhang ha dettato lo stop agli acquisti: priorità limitate spese e passivo. Insomma potrebbe ripetersi la parabola del Milan quando Berlusconi cedette la società a Mr.Li.

Bargiggia ironico sulla situazione Inter

Di questo parla anche Paolo Bargiggia. Il giornalista di Mediaset su twitter ricorda: “Scrivevo dello scenario Inter quasi un anno fa. E i beoti del web non capivano… Scenario non è una cosa che ha i tempi delle vostre sveltine da conigli… Potrebbe anche non andare in porto per mancanza di acquirenti o soci convincenti. Ma i neuroni non sono per tutti!”.

La replica dei tifosi sui social

Fioccano le reazioni. I tifosi degli altri club replicano con ironia: “Alla fine troveranno il modo di autofinanziarsi con qualche sotterfugio” o anche: “Povero Gonte…aveva pensato a una trentina di acquisti per gennaio…e ora?”, oppure: “Stanno sempre e comunque messi meglio di chi ancora sa chi sia il presidente“.

I fan dell’Inter invece non vogliono crederci: “Se non puoi attaccare l’Inter per i risultati, puoi sempre inventarti che Suning voglia vendere il Club” o ancora: “l’ultima preoccupazione di padre Zhang è quella di levare il giocattolino dalle mani del figlio, che è convinto di star facendo anche bene..(tanto è rilevante l’Inter nel patrimonio Suning)la verità è che il giovane Zhang si sta affezionando molto all’Inter a Milano e all’Italia” e poi: “Una nota squadra del calcio semi professionistico, che ha vinto solo trofei interregionali, tale RealMadrid, sta tagliando gli stipendi e non farà mercato senza cessioni. Grazie Suning, siamo alla stregua di queste squadrette: vergogna!” e infine: “Suning ha già investito 700 milioni sull’Inter e dobbiamo ancora sentire la storiella dei freni del governo cinese?”.

