Wanda Nara e Icardi, la fuga a Dubai: siamo alla resa dei conti finale

A Dubai, dove si sono rifugiati Mauro Icardi e Wanda Nara, sembra tutto immutato: abbracci, cene romantiche, clima disteso e una crisi che ormai parrebbe archiviata nell’hard disk delle controversie che, tra loro, pare non fossero così rare negli ultimi mesi complice la tensione dovuta alla pandemia e alla presenza di Maria Eugenia Suarez.

La situazione China-Icardi-Wanda Nara

Entrambi, sui rispettivi account Instagram, hanno postato immagini di rassicurante normalità con – sullo sfondo – le meraviglie di questo luogo dove entrambi si erano già isolati in passato e non solo per ragioni di lavoro: adesso cercano di gettarsi alle spalle le controversie, le indiscrezioni, anche i dettagli più sgradevoli del presunto incontro tra l’attaccante argentino e la China a Parigi, che così tanto hanno irritato Wanda Nara e portata ad abbandonare Parigi per Milano in due distinte occasioni e a affermare, in una conversazione con Yanina Latorre, giornalista argentina de Los Angeles de la manana, che ora

“Sta bene sola. Non mi interessa niente di niente”.

Secondo la stessa giornalista, Icardi avrebbe chattato con la Suarez iniziando quasi per gioco, senza aspettative e trovandosi poi coinvolto. Un meccanismo a cui non ha posto freno e che lo ha visto protagonista, anche se poi si sarebbe pentito e avrebbe tentato di tutto per ricucire il rapporto con Wanda Nara, la quale ha scoperto quasi subito della tresca.

Le interruzioni Icardi-Wanda Nara

La sua reazione è nota, come anche la sua volontà di rendere pubblica la vicenda dando per evidente, scontato, l’imminente separazione per poi cambiare idea, riconciliandosi con Mauro e poi smentirsi di nuovo. Insomma, nulla è semplice nella relazione tra la modella e influencer, nonché agente, e l’attaccante del PSG al netto di liti, incontri, confronti anche animati. E le ripercussioni anche sulla relazione tra sua sorella Zaira e il suo compagno.

Il ruolo di Maxi Lopez

Non è lo per via delle implicazioni d’amore e d’affari, non è perché ci sono cinque bambini investiti già da una situazione conflittuale che si è risolta solo di recente tra Wanda e l’ex marito Maxi Lopez (padre dei suoi primi tre figli), per non parlare della eventuale spartizione dei beni immobiliari (due appartamenti a Milano, una villa sul lago di Como, una residenza in campagna), del duplice ruolo ricoperto da Wanda nelle trattative di contratto e nei rapporti commerciali. Il tutto seguito e blindato da consulenze di gestione patrimoniale molto attente a questa famiglia, che ha abbracciato amore e business.

La fuga a Dubai a due

Da attenta imprenditrice e manager, ha sempre fatto scelte che si sono rivelate intelligenti. Anche stavolta, nel rispetto della sfera sentimentale assolutamente personale, Wanda Nara da Dubai e non solo è chiamata a decidere.

