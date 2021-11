Sale la tensione tra Wanda Nara e Icardi: nuovi dettagli senza filtro

10-11-2021 14:39

La mole di indiscrezioni sul rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi, l’improbabile epilogo (per ora) di una relazione d’amore e d’affari che dura da otto anni, occupa ore nella programmazione argentina. Una continuità che, se paragoniamo quanto avviene in Italia, non trova eguali: stando a Los Angeles de la manana, sarebbero diversi gli elementi nuovi emersi sul passaggio di Maria Eugenia Suarez, detta la China, a Parigi, la complicità (pare) del cognato, il tentativo di ricucire da parte del giocatore argentino. Insomma, la tensione tra i due sale.

Le ultime su Wanda Nara e Icardi

Stando a quel che ha svelato Yanina Latorre, tra Icardi e la China ci sarebbe stato un incontro senza alcun seguito anche se ciò chiaramente non è stato affatto tollerato da Wanda Nara, la quale oltre a staccarsi dal marito, a ripensarci e ad allontanarsi di nuovo, sta affrontando una fase delicatissima legata alla sua famiglia. Sono cinque i figli di Wanda, le ultime due nate proprio dal matrimonio con Icardi che comunque ha ricoperto un ruolo importante nella vita dei tre ragazzi che la modella e imprenditrice ha avuto dall’ex Maxi Lopez.

Nel marasma causato dall’evidenza che il ruolo della China sia stato di attiva partecipazione, pur ribadendo a sua difesa che Icardi si è sempre dichiarato libero, a Wanda Nara non è certo sfuggito l’atteggiamento da parte del marito, il quale dietro l’insistente e puntuale verifica da parte della moglie ha dovuto di fatto ammettere.

A quanto risulta a Latorre, anche alcuni giocatori del PSG, compagni di squadra di Icardi, avrebbero saputo della China Suarez e sarebbe stato lo stesso attaccante argentino a raccontare loro alcuni dettagli. Inoltre, ad attendere in auto l’attaccante dopo l’incontro con la Suarez, sarebbe stato il cognato circostanza riportata da Yanina.

Una relazione tossica

Insomma, Wanda Nara avrebbe accumulato una serie di prove molto complicate e questa crisi, come ribadisce la giornalista avrebbe portato la coppia a vivere la

“fase peggiore di questa relazione tossica”,

ovvero quella specifica condizione secondo la quale la questione è che Icardi ha mentito, non quello che avrebbe fatto.

Separazione record: quanto vale l’addio di Icardi e Wanda Nara

Ora l’Argentina e non solo attende la prossima decisione di Wanda Nara, la quale continua a curare almeno formalmente gli interessi del marito in qualità di agente affiancata dal suo gruppo di consulenti e di legali.

Se il loro divorzio è una questione da 70 milioni, pensare a uno scenario che preveda una separazione significa valutare l’ammontare dei rapporti professionali e commerciali, oltre ai beni immobili, che interessano entrambi o che hanno goduto anche della mediazione di Wanda. Nonché tutte le operazioni che, congiunte, sono avvenute sotto il segno di entrambi.

