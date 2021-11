Wanda Nara non ci sta: fallito il tentativo maldestro di Icardi

08-11-2021 11:51

Nulla è scontato o risolto, nel rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi in una sequenza ininterrotta di ripensamenti, interruzioni, frammentazioni del vero a favore dei social. Ciò per dire che, dopo gli ultimi post e l’arrivo dell’attaccante argentino a Milano e una giornata di grande serenità familiare, pare che la tranquillità sia tornata anche nel suo matrimonio con la moglie agente, Wanda Nara. Almeno, per ora. Perché in Argentina, le informazioni che vengono diffuse risultano tutto fuorché lineari.

Le ultime notizie dall’Argentina

Secondo le notizie raccolte da Los Angeles de la manana e dalla giornalista Yanina Latorre, la quale segue da principio la crisi di Wanda Nara con il secondo marito, Mauro Icardi, e ha documentato con messaggi e una chat rivelazioni attinenti alla profonda e lacerante situazione che riguarda la coppia, Wanda non solo ha confermato il suo costante impegno a mantenere salda la famiglia, ma a valutare seriamente e a più riprese la separazione da Icardi.

Stando a quanto riferito dal rappresentante di Wanda, la modella e influencer per questioni anche di natura professionale sarebbe intenzionata a cercare casa a Parigi per consentire ai figli di rimanere accanto al padre e di conquistare ancora una volta una sua autonomia decisionale a livello professionale. La ferita causata dalla chat con la China Suarez e il suo arrivo a Parigi, mentre Wanda era impegnata con la sorella Zaira a Milano per lavoro, avrebbe segnato un processo profondo.

“Certo, rimane in città per i ragazzi”, ha detto in diretta Yanina. Latorre ha aggiunto, inoltre, che Nara con Icardi “è totalmente determinato a separarsi. Totale”. Una affermazione importante, considerando che nelle stesse ore il giocatore ha raggiunto Milano e postato dal suo account Instagram ripristinato delle immagini affettuose e di affetto sia con la moglie sia con le figlie, Francesca e Isabella.

La situazione tra Wanda Nara e Icardi

Una replica di quanto abbiamo già visto e che complica, a livello pubblico, la condizione in cui versano Wanda e Icardi e la loro indissolubile famiglia-azienda. Per entrambi, questo matrimonio ha rappresentato un volano anche professionale: l’abile capacità di gestione, di negoziazione dimostrata da Wanda Nara in questi anni in cui ha ricoperto anche il ruolo di agente del marito (affiancata dai legali che curano gli interessi del giocatore) hanno condotto entrambi a un successo nei rispettivi campi e commerciale senza precedenti.

E’ un connubio senza precedenti, anche per la mole di contratti, prodotti e iniziative collaterali che interessa entrambi: la stessa Wanda è divenuta un personaggio pubblico ricercato e apprezzato anche dalle case di moda francese, che predilige e che indossa proponendosi de facto come testimonial verso un pubblico che, fino al suo arrivo a Parigi, poco veniva toccato anche nella strategia di immagine.

La carriera di Wanda Nara in Francia

Invece, abbiamo visto a Parigi accanto a Chiara Ferragni lei, Wanda Nara, emblema di un’Argentina di successo e internazionale con un vigore e una consapevolezza che mai si è riscontrato nelle consorti dei campioni argentini che hanno preceduto Icardi, in Italia o in Francia. Non c’è mai stata una Wanda Nara, tra loro. E le va riconosciuto.

Separazione milionaria da record

Meno lampante, perché si tratta di sentimenti forse oltre che di interessi (anche se un divorzio come il loro potrebbe valere quasi 70 milioni) è che cosa stia accadendo tra i due che si mostrano ancora una volta vicini. Senza che, però, ufficialmente sia stata smentita la mole di indiscrezioni raccolte e diffuse rispetto a questa distanza siderale e al ruolo ricoperto da figure terze rispetto al loro matrimonio, vedi Maria Eugenia Suarez, il suo trascorso a Parigi (individuato anche attraverso i social) e non solo.

