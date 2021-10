Guerra di nervi tra Icardi e Wanda Nara: condizioni per riconciliarsi

22-10-2021 12:21

Nulla è come prima, tra Wanda Nara e Mauro Icardi. E ne sono consapevoli entrambi, nonostante il rientro a Parigi della moglie agente dell’attaccante del PSG sia avvenuto accompagnato dal medesimo clamore della sua fuga milanese durata appena qualche giorno. Che cosa sia avvenuto tra i due è cosa nota. E lo è perché Wanda Nara ha deciso di permettere che alcune informazioni trapelassero, complici alcuni messaggi che – pubblicati e rimossi, inviati e poi corretti – convergono verso la conclusone certa che questa crisi non è conseguenza di un momento. La tensione nella coppia arriva da lontano e sia Los Angeles de la Manana (seguita trasmissione argentina), sia la stampa stanno continuando ad indagare e riportare indiscrezioni.

Wanda Nara e Icardi: difesa fuori controllo

A parte i tribunali mediatici, che vedono Maria Eugenia China Suarez al centro della scena e l’intervento di psicologi o opinionisti in merito al comportamento assunto da Icardi e Wanda Nara in questa vicenda, quel che pare certo ed è stato ribadito dalla giornalista e conduttrice Yanina Latorre è che anche questa riconciliazione avviene con delle premesse preoccupanti.

Wanda si prende cura della sua famiglia. Come sempre e come ha ribadito su Instagram. D’altronde è stata lei a concentrare su di sé ogni componente della loro esistenza, riassumendo in sé il ruolo di madre, moglie e anche manager in grado di dettare una linea nelle trattative di mercato come fu quando pianse in diretta allo stadio o intervenne con netta decisione quando fu la volta del confronto televisivo con l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta.

Wanda Nara e Icardi: le condizioni di Mauro

Oggi, a quanto riferisce il programma argentino, nonostante le pressioni di sua sorella Zaira Nara che le aveva suggerito di procedere a formalizzare una separazione da Mauro (un affare da 60 milioni) che Wanda non vuole assolutamente concedere (e per questa ragione si sarebbe adirata alla sola ipotesi – riferita dalla stampa argentina – di convertirsi in una coppia aperta) la showgirl si troverebbe ingabbiata in un rapporto che Icardi vuole evolvere in base ad alcune condizioni.

Wanda Nara e Icardi: le pressioni del PSG

Icardi avrebbe posto delle condizioni a Wanda Nara molto circoscritte, stando a quanto emerge, per ritrovare la concentrazione necessaria ad allenarsi e a giocare dopo che anche sul versante professionale, l’attaccante argentino si è trovato invischiato in un corto circuito e ha impedito, de facto, a Mauricio Pochettino di poter usufruire del supporto del centravanti in una fase delicata per il PSG. Lo stesso Leonardo avrebbe esercitato delle pressioni perché Icardi torni utile alla causa della squadra.

Icardi: le tre condizioni poste a Wanda Nara

Tornando alle richieste sono tre: chiudere gli account Instagram (una richiesta che penalizza l’attività di modella e influencer di Wanda Nara), dedicarsi al suo lavoro di agente e manager come principale attività e limitare l’uso del velivolo privato alle sole trasferte di famiglia. Queste richieste sono state avanzate da Icardi nel corso di un incontro in un ristorante parigino, nel corso di un pranzo che ha sancito la linea pubblica che adotteranno.

L’ultima foto che dovrebbe postare Wanda Nara dovrebbe essere un ritratto di famiglia, che andrebbe a chiudere il cerchio e anche la carriera individuale della influencer, che firma una linea di cosmetici, segue progetti e i suoi contratti commerciali con case di moda e di prodotti che prediligono Instagram come canale per veicolare ADV.

Wanda Nara-Icardi: Argentina spaccata

L’indiscrezione sta sollevando polemiche, inevitabili, in Argentina e aumenta il divario tra le fazioni che si sono create, tra chi sta con Wanda e chi parteggia per Icardi in una spaccatura che, in fondo, racconta un gioco di equilibri molto labile tra sentimenti e business.

