Icardi, il gesto di riconciliazione: l'inferno privato di Wanda Nara

Nella rappresentazione di quel che è, oggi dopo aver consumato un rapporto logorato da un tradimento più che fisico a livello psicologico, l’unione tra Wanda Nara e Mauro Icardi si palesa quella labile e complicata sovrapposizione tra pubblico e privato in un dispiegarsi della vicenda sempre più melodrammatico, sempre più sfuggente e contraddittorio. Icardi sceglie di seguire su Instagram solo sua moglie Wanda, colei che è il motore di tutto. Della famiglia, del suo lavoro, della sua notorietà e dei suoi contratti. Anche in un discusso audio Whatsapp che ha conquistato la platea di Los Angeles de la manana.

Il gesto di Icardi per Wanda Nara

“Grazie amore mio per continuare a fidarti di questa bella famiglia e per essere il motore della nostra vita. Ti amo. Quanto fa male ferire i tuoi cari. Ne guarisci solo quando sei perdonato da chi hai ferito”. E poi ancora: “Stringimi forte e non lasciarmi mai”, le richieste di perdono indirette del giocatore.

Il ritorno a Parigi e il gesto dell’attaccante argentino del PSG, dopo la scoperta di una vita sommersa complice un detective privato ingaggiato dalla Nara, non ha sortito gli effetti sperati dopo le appena 24 ore di fuga milanese architettata da Wanda la quale, nel giorno della Festa della mamma, ha rotto gli indugi, ha fatto saltare quel velo di ipocrisia e di meraviglia che avvolgeva fino a una settimana fa la sua famiglia, appetibile e seduttiva per sponsor e aziende.

Icardi-Wanda Nara: soci di cuore e di affari

Un grande business familiare dietro cui si celava altro e che lei, Wanda Nara, ha deciso di rendere pubblico. Addirittura di condividere con una certa impulsività il presunto legame di Icardi con la Maria Eugenia China Suarez e di sfogare la sua delusione, se non dolore e sofferenza con Yanina Latorre, giornalista e amica, invia un messaggio a un’altra cronista Alejandra Maglietti che rende noto il contenuto: “Sto vivendo un inferno”. Wanda Nara fa e disfa, crea e distrugge: come lei nessuna mai, perché ha edificato sulla sua immagine pubblica una certezza e anche quel che concerne la sua famiglia va difeso e tutelato.

Anche dalle insinuazioni che la serenità coniugale ostentata fosse una costruzione ad hoc per i social, a uso e consumo dei media e dei followers che nel loro caso sono svariati milioni, circa 16, in attesa di conoscere quale sarà l’epilogo certi che il rientro a Parigi di Wanda non coincida con il perdono di Icardi e il ritorno alla normalità.

C’è un matrimonio da salvare che vale più di 60 milioni secondo le stime dei media argentini, ci sono contratti, destinazioni e il futuro di Icardi e della sua carriera da capire. Wanda è una personalità che è entrata di prepotenza anche nella gestione della procura di suo marito e ha avuto il suo ruolo nella negoziazione di operazioni pesanti, scelte decisive che le hanno portato denaro e importanza. Anche Wanda Nara ha conquistato a Parigi la sua platea, curando i rapporti con le case di moda, sostenendo la sua linea di cosmesi e prestandosi a ogni tipo di attività come fu con la televisione italiana all’epoca dell’Inter e della prima stagione al PSG.

PSG-Icardi, situazione esplosiva

Il PSG e Leonardo, due crucci adesso per il centravanti che poco pare gradisca la panchina e lo stile di Pochettino che pure sembra stimarlo più di Tuchel, abbandonato lungo la via e che oggi occupa il posto che un tempo fu di Antonio Conte. Leonardo, al pari della proprietà, non gradisce il clamore suscitato da Wanda Nara e da Icardi a livello planetario, né l’incostanza abbinata alla scarsa concentrazione del giocatore sul campo e le cose che attendono la squadra.

Wanda Nara: la foto di Lady Diana scuote i followers

Intanto, Wanda Nara ha postato una emblematica foto di Lady Diana nelle sue storie, con la carica simbolica che impone il ricordo della sfortunata principessa e di quanto abbia inciso sulla sua esistenza la mole di sfiducia e solitudine patita per il tradimento subito. Un messaggio allusivo, silenzioso a quanto stia ancora vivendo Wanda.

