Il ritorno: tra Antonio Conte e Cristiano Ronaldo è un gioco di forza

L’innamoramento che gli inglesi hanno nei confronti di Antonio Conte non si è del tutto esaurito. L’ex tecnico del Chelsea, ultimo club inglese guidato dall’allenatore che ha riconsegnato lo scudetto all’Inter, vanta ancora estimatori in Premier per quanto costruito in quegli anni e non a caso il suo nome è stato affiancato al Newcastle, società che può godere dei benefici derivanti dall’immissione di capitali freschi grazie alla proprietà araba.

Ma non solo: i tabloid inglesi sperano che a breve Conte possa tornare in grande stile sulla panchina del Manchester UTD e sostituire Gunnar Solskjaer il quale è sempre più in bilico.

Manchester UTD: l’obiettivo di Conte

Secondo i media locali, l’attuale allenatore dei Red Devils avrebbe a disposizione le prossime due partite – inclusa la sfida di Champions contro l’Atalanta in programma mercoledì – per dare una svolta al suo futuro altrimenti per lui il futuro non avrebbe più i colori del club. Anzi, sarebbe ancora più semplice liquidarlo e tentare di chiudere un’operazione ambiziosa, ma assai più concreta e allettante per quanto riguarda i tifosi inglesi.

Cristiano Ronaldo escluso dal Manchester UTD

Antonio Conte è pronto la panchina del Manchester United: sarebbe questo il suo obiettivo, oggi che è formalmente senza contratto e si dedica a commentare il calcio in tv in qualità di opinionista per Sky. La sua destinazione sarebbe Manchester e anche la decisione di declinare l’offerta del Newcastle sarebbe dettata da questa intenzione: quella di tornare e in grande stile nel calcio che conta, su una panca prestigiosa.

Conte e i suoi pupilli al Manchester UTD

L’allenatore campione d’Italia non arriverebbe all’Old Trafford senza tesoretto, ma da alcuni dei suoi fedelissimi che andrebbero a rendere ancora più appetibile per il pubblico la squadra. Secondo The Sun, con Conte arriverebbero Milan Skriniar e Lautaro Martinez.

Due giocatori che ben si adattare al suo gioco: “Entrambi i giocatori si inserirebbero bene nel suo 3-5-2”, spiega il Sun. Ma l’arrivo di Conte piacerebbe a tutti. E anche Cristiano Ronaldo sembra non gradire la presenza del tecnico salentino e del suo pupillo, l’argentino Lautaro che andrebbe a infastidire le gerarchie delle spogliatoio scansando proprio CR7 e la sua intoccabilità.

Insomma, l’idea piace, ma non a tutti. E se Conte dovesse accasarsi con il Manchester Utd, non tutti – in primis Cristiano Ronaldo – sarebbero pronti ad accoglierlo a braccia aperte.

