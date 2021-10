Antonio Conte, panchina di lusso vicina: l'ex Juve e Inter spera

18-10-2021 21:35

Antonio Conte potrebbe tornare ad allenare e non una squadra qualsiasi. Stando alle ultime indiscrezioni, l’ex tecnico di Inter e Juventus sarebbe il candidato numero uno per prendere il posto di Solskjaer al Manchester United.

Recentemente, Antonio Conte ha parlato amaramente del suo futuro, dopo la decisione di prendersi un anno sabbatico: “Questa situazione non è voluta – ha ammesso l’ex ct dell’Italia-, ma la voglio sfruttare al massimo. Sarà un anno in cui cercherò di studiare e continuare ad approfondire determinate situazioni. Sfrutterò il periodo per stare con la famiglia e per guardare calcio, che si evolve sempre e va avanti”.

Qualche giorno prima della “resa”, Antonio Conte sognava in grande: “Mi piacerebbe fare delle esperienze all’estero. Mi piacerebbe andare in America”. Gli Stati Uniti sono lontani al momento, l’Inghilterra sembra a due passi. Altre voci più improbabili vorrebbero come candidati Zidane, Pochettino, Blanc e addirittura Roberto Mancini. In pole per lo United resta Antonio Conte, che accetterebbe di buon grado un ritorno in Premier League, dopo aver vinto col Chelsea.

C’è però già un ex United di lusso che non gradirebbe l’arrivo di Conte. Gary Neville non si è nascosto: “Conte non sarà il manager del Manchester United, non credo proprio. Non credo che sceglieranno questa opzione, personalmente. È un grande allenatore, ma penso che alcuni manager si adattino a determinati club e non credo che Conte sia adatto allo United personalmente. Come ho detto, un grande manager ma non mi sembra quello giusto per me”.

Cristiano Ronaldo e compagni al momento non se la passano bene e il portoghese avrebbe avuto dei problemi con Solskjaer. Conte potrebbe approfittare di questa situazione, soprattutto in caso di un ulteriore passo falso dello United. Poi vedremo se Neville avrà ragione o meno.

