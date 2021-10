Anche Rafa Benitez snobba il Newcastle

17-10-2021 13:24

Al netto della conferma a tempo di Steve Bruce, il Newcastle è ancora alla caccia di un allenatore più “glamour”, all’altezza delle ambizioni della nuova proprietà.

Tuttavia dopo i no di Antonio Conte e Zinedine Zidane, attualmente senza squadra, è arrivato un altro cortese, ma secco rifiuto. È quello di Rafa Benitez, ora alla guida dell’Everton, ma in passato già tecnico dei Magpies, tra il 2016 e il 2019.

Il tecnico spagnolo ha annunciato di voler proseguire la propria esperienza a Liverpool e di credere nel progetto dei Toffees: “È presto per parlare di calciomercato. Dico però che la gente di Newcastle già sa che voglio rimanere qui. Ho detto ai miei dirigenti di stare tranquilli, di non preoccuparsi. Sono felice, lavoro duro e ho dato la mia parola. Sono molto legato al Newcastle e ai suoi tifosi che sono davvero fantastici. Ho un grande rapporto con loro e spero di godere della stessa stima anche in futuro, ma adesso penso solo al bene dell’Everton, voglio rimanere dove sono. Al momento non prendo in considerazione altre possibili destinazioni”.

OMNISPORT