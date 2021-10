"Notte infernale a Manchester": l'Atalanta entra in clima Champions

20-10-2021 15:51

Questa sera l’Atalanta di Gasperini vivrà, comunque vada, una gara da sogno con la sfida al Manchester United in Champions League, un traguardo storico e inimmaginabile fino a qualche tempo fa.

La Dea sogna e spera anche se la notte pre match non è stata semplicissima. A dirlo la moglie di Ruslan Malinovskyi, Roksana Malinovska, che ha denunciato quanto accaduto parlando di una “Notte Infernale”.

Notte infernale preludio alla sfida di questa sera contro i Red Devils.

“Notte infernale a Manchester! – ha scritto su Instagram, -Per tutta la notte in hotel la sirena è stata accesa a piena potenza cinque volte. È successo proprio quando è arrivata la squadra e solo di notte! Pensate che questo sia un incidente? Io no. Da un’accoglienza così “calda” della popolazione locale, diventa terribile nel cuore. Spero che i nostri tifosi sosterranno la squadra nella partita a casa, e magari la stessa cosa accadrà all’improvviso in un hotel italiano”.

Secondo la donna non si tratterebbe di un incidente ma di un piano ben studiato e infatti aggiunge: “Spero che i nostri tifosi sosterranno la squadra nella partita a Bergamo e magari la stessa cosa accadrà all’improvviso nell’hotel in Italia”.

Superata la notte, durante l’ultima rifinitura è spuntato anche Pep Guardiola visto che i bergamaschi si stanno allenando nel centro sportivo del City. Magari il tecnico avrà dato qualche consiglio per uscire con tre punti dalla sfida.

Sfida in cui gli occhi saranno tutti sull’ex della Juve, CR7 che contro le italiane ha sempre fatto bene. Gasperini lo sa bene e infatti nelle ore passate ha posto l’accento sull’attenzione alla difesa: “Va bene il calcio propositivo, ma bisogna contare sulle qualità difensive, specie contro una squadra come il Manchester. Sarà fondamentale difendere bene per impostare un buon gioco”.

