Gasperini: "Ho rivisto il vero Ilicic"

19-10-2021 19:43

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della sfida di Champions contro il Manchester United: “Sarà fondamentale, sarà necessario sistemare la difesa. Tutto parte da lì, da come riesci a limitare il Manchester. Sarà fondamentale difendere bene per poi provare a giocare altrettanto bene”.

La Dea arriva in Inghilterra con un Ilicic in più: “Quello che abbiamo visto a Empoli non lo vedevamo da tanti mesi, da Valencia in poi con questa continuità non s’era più visto… Speriamo tutti possa andare avanti così, s’è rivisto il vecchio Ilicic, con lui siamo più forti ed è un punto di riferimento fondamentale”.

La forza dello United: “Loro offensivamente hanno tanti giocatori in grado di segnare, tirano bene dalla distanza e hanno fisicità nel gioco aereo. Nella fase offensiva giocano di squadra, hanno tecnica e tanti giocatori che hanno lo spunto che può fare la differenza. Col Leicester hanno stradominato la partita per tanto tempo, noi dovremo esser bravi nel riuscire a giocare al meglio”.

