Champions League, Manchester Utd-Atalanta: le probabili formazioni

20-10-2021 08:47

Inizio di stagione balbettante per lo United che dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo era dato da tutti come il grande favorito per vincere la Premier e fare benissimo in Champions. I “Red Devils” per ora in campionato sono solo sesti e con già 5 lunghezze di distacco dal Chelsea capolista. In Europa le cose non vanno meglio in un girone davvero alla portata sono al momento terzi.

Cercherà di approfittarne l’Atalanta di Gasperini che con la sua organizzazione di gioco può mettere seriamente in difficoltà chiunque, figuriamoci il Manchester United di adesso.

Solskjaer ha i dubbi relativi a Diallo, Martial e Cavani, che in ogni caso difficilmente sarebbero partiti titolari. Sicuro assente per infortunio il difensore Varane, che verrà sostituito da Lindelöf. In mezzo al campo giocheranno Pogba e McTominay, mentre sulla trequarti ci saranno Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford con Cristiano Ronaldo schierato da attaccante centrale.

L’Atalanta non potrà schierare la sua formazione migliore per via delle assenze di Hateboer, Djimsiti, Gosens, Pessina e Tolòi. Soprattutto la difesa sarà in versione sperimentale, con Lovato, Palomino e Demiral a protezione di Musso.

PROBABILI FORMAZIONI

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Dalot, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Lovato, Palomino, Demiral; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Pašalić; Malinovskyi, Zapata.

OMNISPORT