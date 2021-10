Premier League, Antonio Conte rifiuta l'ennesimo club

Il tecnico leccese Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter con la quale ha vinto l’ultimo Scudetto, rifiuta l’ennesimo club, stavolta in Premier League. Nei giorni scorsi si era parlato di un forte interesse del nuovo Newcastle del fondo Pif, ma a quanto pare Conte desidera un club più blasonato e prestigioso per tornare a sedersi su una panchina.

Conte non è tuttavia l’unico allenatore ad aver rifiutato la panchina dei Magpies. Come lui, spiega il Mirror, anche Brendan Rodgers ha detto no alla nuova proprietà. Di fatto questi due nomi erano quelli in cima alla lista delle preferenze. A quanto pare, spiega il tabloid britannico, anche Zinedine Zidane è stato contattato, ma i nuovi padroni si sarebbero sentiti rispondere con secco no, dato che Zizou sogna da tempo di prendere il posto di Didier Deschamps sulla panchina della Francia.

Le soluzione per il Newscastle portano ora a due manager giovani e soprattutto britannici, come Lampard e Gerrard.

OMNISPORT | 15-10-2021 11:55