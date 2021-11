Wanda Nara e Icardi: "Ancora in crisi". I dettagli che lo incastrano

03-11-2021 11:18

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi c’è molto di più, più di quanto sia emerso fino ad ora e anche la rappacificazione tra loro, dopo lo strappo descritto con dovizia nel post fuga dalla manager e influencer, sarebbe estremamente provvisorio fondato su un equilibrio talmente sottile da risultare funambolico. Secondo i dettagli che emergono, giorno dopo giorno, gesto dopo gesto, per Wanda i mesi a venire saranno ancora più complicati di quelli appena trascorsi e che l’avevano indotta a valutare seriamente la via della separazione.

La nuova crisi tra i coniugi Icardi

In Argentina, complice la notorietà di cui gode Wanda, l’emergere di particolari intimi relativi alla storia tra Mauro Icardi e Maria Eugenia China Suarez si sommano e descrivono una relazione quasi veritiera, voluta: secondo quanto emerso a Los Angeles de la manana, addirittura l’attaccante argentino del PSG avrebbe pagato l’albergo della showgirl per incontrarla in segreto a Parigi e, inoltre, la Nara avrebbe ricevuto inediti riscontri via email sullo scambio di messaggi tra il marito e la presunta nuova compagna (alla quale avrebbe detto di essere di fatto separato).

Insomma, secondo le fonti del celebre programma televisivo e di Yanina Lotorre la crisi nella coppia non sarebbe affatto archiviata e l’incertezza sul loro futuro sarebbe cosa concreta. Addirittura, la China avrebbe scritto di nuovo a Icardi dopo lo scandalo pubblico e tra loro la corrispondenza sarebbe proseguita anche se con maggiore cautela. Indizi? A scorrere il profilo Instagram di Wanda Nara, impegnata per lavoro a Milano in occasione di uno shooting, non figurano più le foto e i relativi post di riavvicinamento nei riguardi del marito pubblicati dopo la tempesta.

Il silenzio di Icardi

Mauro Icardi, dalla sua, ha deciso di sospendere il suo account (pensate ai proventi anche da queste attività social a cui ha rinunciato per non subire le pressioni) complice il presunto video provocatorio che la China Suarez gli avrebbe inviato e di cui ha dato conto la giornalista argentina durante il suo intervento consapevole che una simile rivelazione avrebbe riacceso i riflettori sulla loro separazione.

L’ipotesi separazione e le ripercussioni di mercato

Un divorzio da 60 milioni e passa, ricordiamo, e che segnerebbe la spaccatura della famiglia costruita in questi anni di amore e affari in un passo a due sempre profondamente intrecciato: è stata Wanda Nara, coadiuvata dai legali che assistono sia lei sia il marito Mauro Icardi, a gestire le trattative più critiche e controverse e a risolvere anche il più difficile momento con l’Inter optando per la soluzione PSG.

E ora che Icardi si appresta a cambiare maglia, o così avrebbe voluto, l’incertezza è dominante, spiazzante perché, senza il supporto di Wanda anche in questo impasse, l’epilogo sarebbe molto diverso da quanto previsto.

FAQ Chi è Wanda Nara? E' la moglie dell'attaccante argentino del PSG, Mauro Icardi Che lavoro fa Wanda Nara? Showgirl argentina, dopo aver seguito in Italia l'ex marito, Maxi Lopez, ha intrapreso la carriera televisiva e quella di manager una volta concluso il divorzio dal primo marito. Da agente ha seguito le trattative dell'attuale compagno e secondo marito, Mauro Icardi Quanti figli ha Wanda Nara? Wanda Nara ha cinque figli, tre avuti da Maxi Lopez, e due figlie nate dall'unione con Mauro Icardi

VIRGILIO SPORT