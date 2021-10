Nuove ombre sulla riappacificazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi

29-10-2021 17:47

Se Instagram è la misura di tutto quanto è stato, nell’inarrestabile riversare di frasi e tweet e allusioni, nella querelle tra Mauro Icardi e Wanda Nara abbiamo appreso quanto sia stratificata la varietà di interessi, sentimenti e questioni di business nella famiglia-impresa che l’attaccante argentino e sua moglie hanno saputo creare. Icardi sa di dovere molto a Wanda e Wanda ha deciso di rimanere legata a un uomo dal quale aveva già deciso di separarsi con tanto di avvocati schierati in una delle separazioni più inaspettate e complicate a livello tecnico, per via delle molteplici attività di entrambi.

L’intreccio complicato nella famiglia Icardi

In più, aspetto non secondario, Wanda Nara ha affiancato al suo lavoro nello showbiz, il ruolo di agente e curatrice de facto dei rapporti del coniuge con le società a cui è vincolato a livello contrattuale, al fianco – si intenda – di professionisti del settore ai quali la Nara ha saputo far fronte con la sua intelligenza e la sua esperienza.

Certo è che le indiscrezioni che continuano a giungere dall’Argentina disturbano la ricostruzione dell’immagine della famiglia unita e solida che stanno faticosamente recuperando con i balli postati e i festeggiamenti della figlia Isabella, 5 anni appena. Per non parlare, poi delle critiche e dell’ironia scatenata da Icardi al suo riferimento a una grande catena di abbigliamento per essersi definito milionario ma dedito a uno shopping da grande magazzino.

La frase di Icardi che ha scatenato l’ironia

Una frase che ha suscitato l’ilarità generale e l’ironia di Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara al quale è contrapposta da una battaglia legale estenuante e che, complice questa vicenda, sembra volgere al termine stando alle ultime de Los Angeles de la manana.

Insomma se è vero che, come sostengono in Argentina complice una mezza frase di Maria Eugenia China Suarez quanto ricucito da Wanda Nara sarebbe minacciato anche da queste continue e persistenti allusioni su quel che davvero Icardi avrebbe in serbo per il suo futuro. E quindi per la sua famiglia.

VIRGILIO SPORT