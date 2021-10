Icardi e la crisi con Wanda Nara: la confessione sul loro rapporto

26-10-2021 10:18

Nulla di quanto asserito con dettagliata puntualità, da parte di Wanda Nara in quel lungo post su Instagram che la riguarda e che ricostruisce le fasi della crisi che sta vivendo con Mauro Icardi, ha spento l’esplosività attorno a questa storia così privata e che investe Mauro, Wanda, i loro figli e il padre dei tre ragazzi più grandi, Maxi Lopez. E se il riavvicinamento, seguito anche alle firme dell’accordo di separazione, si auspica sia prossimo anche per i coniugi Icardi un epilogo dopo due anni di pandemia e di tormenti, anche stando alle parole scritte e pubblicate da Wanda che, secondo le ultime indiscrezioni dall’Argentina, sarebbe ormai vista da Icardi come una figura simile a una sorella.

Icardi, Wanda Nara e la crisi che ha portato alla separazione

Eppure su Instagram, social che Wanda Nara utilizza per lavoro e per la sua attività di influencer, è apparso questa lunga dichiarazione di impegno nei confronti di Icardi e della sua famiglia che ha ribadito quanto trapelato dalle fonti de Los Angeles de la Manana e dei giornalisti più vicini alla showgirl: la volontà di Wanda Nara di ricucire il suo rapporto con l’attaccante del PSG e di rimettere in piedi il loro rapporto. Un matrimonio da rimettere in sesto e che vanta il supporto di numerosi sostenitori, compreso a modo suo anche Eros Ramazzotti che ha tenuto a dimostrare stima nei confronti di Wanda ribadendo la solo amicizia, tra di loro.

Icardi, la rivelazione in Argentina su Wanda Nara

Sulla tenacia di Wanda non vi è alcun dubbio, né sulla sua scelta di tentare di ristabilire un equilibrio di coppia dopo la separazione già firmata e una crisi profonda che avrebbe indotto, secondo quanto riferisce il programma argentino Icardi a guardare sua moglie come una sorella, una madre e non più come una compagna. Angel De Brito avrebbe riferito che il giocatore si sarebbe lasciato andare a queste confessioni, prima di rischiare le dure sanzioni previste per aver disertato gli allenamenti del PSG e dimostratosi di fatto indisponibile.

“Icardi comincia a raccontare alla China della crisi e dice Mi voglio separare da Wanda e Wanda non intende chiuderla qua. Non vedo più come compagna. Ho smesso di amarla. La vedo come una sorella o come una madre“, le parole che avrebbe riferito e che avrebbero manifestato la profondità della crisi tra i due.

Uno sbandamento che il giovane attaccante argentino avrebbe però superato per tentare, poi, il tutto per tutto e riconquistare Wanda e la sua famiglia: le ultime stories lo ritraggono sereno, insieme alle figlie Francesca e Isabella mentre balla con loro, nella villa parigina che occupa dal suo trasferimento in Francia e che condivide con la moglie agente e gli altri tre figli.

Icardi-Wanda Nara, tutto in 15 giorni

In 15 giorni sarebbe cambiato tutto: la nostalgia, la lontananza, la percezione come ha descritto la Nara di aver vanificato ogni singolo traguardo privato e personale li avrebbe ricongiunti. O forse solo l’amore, come insiste nell’affermare Wanda Nara sui social, ribadendo che da parte sua ci sarà un impegno nuovo, o almeno diverso rispetto al recente passato.

VIRGILIO SPORT