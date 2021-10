Wanda Nara si sfoga senza Icardi, Eros Ramazzotti rompe il silenzio

25-10-2021 15:15

Le indiscrezioni sulla crisi che sta attraversando il rapporto tra Mauro Icardi e Wanda Nara ha ripercussioni abnormi, ancora oggi. Quanto raccolto e pubblicato, in merito a una presunta simpatia tra la moglie-agente di Icardi e Eros Ramazzotti, ha imposto un chiarimento al di là di qualunque proporzione stia assumendo la questione e questa insospettabile triangolazione. Sulla quale ha replicato l’artista, senza filtri. E a valle di una serata di allegria documentata da Wanda Nara sui social (assente il consorte).

Wanda Nara-Icardi, interviene Ramazzotti

Eros Ramazzotti ha rotto il silenzio, riguardo a questo suo rapporto con Wanda che, rammentiamo, in Argentina è un personaggio pubblico di abnorme notorietà ed estremamente popolare tant’è che la frattura tra la showgirl e l’attaccante del PSG occupa colonne di giornali e siti, oltre che intere puntate di talk.

Quali sono i rapporti tra Wanda Nara e Eros Ramazzotti, autentica icona della musica italiana anche in Sudamerica? Nei giorni scorsi il cantautore è stato citato a più riprese nella vicenda e secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe stato un avvicinamento tra Wanda e il marito.

Raggiunto dal settimanale Oggi, Ramazzotti ha chiarito sulla presunta simpatia con la moglie agente del giocatore:

“Ancora una volta mi trovo costretto a dover smentire alcune surreali voci che riguardano la mia sfera privata. Con la signora Wanda Nara ho un rapporto di conoscenza che dura da circa un decennio. Per un periodo abbiamo anche frequentato la stessa palestra a Milano, in zona San Siro”, ha fatto sapere Eros Ramazzotti, noto tifoso della Juventus e grande appassionato di calcio. “Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita. Le insinuazioni che stanno circolando in rete e su alcune testate giornalistiche rispetto al mio rapporto con la signora Nara sono totalmente infondate oltre che indelicate e inopportune”, ha aggiunto Eros Ramazzotti.

Messaggi privati, i suoi, che però sono divenuti noti anche a quanti hanno pubblicato l’indiscrezione, ripresa dai più e chiarita con questo intervento attraverso dei virgolettati univoci, che vogliono allontanare alcun equivoco.

Lo stato della crisi Icardi-Wanda Nara

Nulla che sia stato commentato da Wanda Nara, la quale continua a seguire i suoi impegni professionale in qualità di influencer e testimonial (molto attiva soprattutto su Instagram), pur essendo tale componente della sua attività professionale invisa secondo le fonti de Los Angeles de la manana – noto programma argentino – a Icardi, il quale avrebbe posto tre condizioni alla moglie per superare le divergenze. Inoltre, stando alle ultime voci sulla coppia, lo stesso Mauro avrebbe manifestato in precedenza le sue difficoltà alla moglie e sarebbe giunto alla conclusione di sentirsi “libero“.

Quindi, quanto sostenuto da Maria Eugenia China Suarez potrebbe trovare riscontro quando sosteneva che l’attaccante si sarebbe presentato come “separato di fatto”.

Una delle quali è, appunto, concentrarsi sugli interessi che lo riguardano e il suo futuro professionale: al PSG la situazione è tollerata, ma è certo che non passi inosservata l’incidenza sul suo rendimento. E sul prosieguo del suo contratto con la società parigina, non così sicuro.

