Mauro Icardi, l’ultima foto intima con Wanda Nara scatena i social

“I panni sporchi si lavano in famiglia”: un vecchio detto che abbiamo sentito dire mille volte ma che probabilmente non è mai arrivato alle orecchie di Wanda Nara e di Mauro Icardi. Il calciatore ex Inter e sua moglie (nonché procuratore) stanno attraversando una crisi nella loro relazione ma ogni momento viene di fatto vissuto a mezzo social.

Wanda Nara infatti ha dato il via a una situazione che nel corso di pochi giorni ha cominciato ad assumere i connotati di una vera e propria telenovela. La Nara dopo aver attaccato duramente il suo compagno per un sospetto tradimento, ha anche preso di mira la sua rivale in amore, usando sempre i social come piattaforma e lanciando messaggi non proprio da educanda.

Icardi-Nara: la pace tarda a scoppiare

Mauro Icardi sembra essersi immediatamente pentito delle sue scelte e sin dal primo momento ha cercato di trovare una conciliazione con la moglie. Per lui addirittura una fuga a Milano, con tanto di PSG lasciato da parte, per provare a mettere subito le cose a posto. Ma in questo momento la carriera del giocatore sembra in bilico. La sua avventura parigina potrebbe concludersi prima del previsto e bisognerà capire quale squadra accetterà il rischio di prendere un giocatore che non ha dimostrato il massimo della professionalità.

Icardi-Nara: la foto che scatena i social

L’ultimo aggiornamento sulla storia tra l’ex attaccante dell’Inter e Wanda Nara arriva con una foto che loro stesso Mauro ha pubblicato su Instagram, poi probabilmente rendendosi conto di essersi spinto troppo, ha deciso di cancellare lo scatto. Nella foto si vede l’attaccante e Wanda Nara a letto, probabilmente dopo una notte di passione, con la scritta: “Quando sei single su Instagram ma di notte vieni a scusarti”.

La “vita in diretta” di Mauro Icardi e Wanda Nara non convince però la gran parte dei tifosi che criticano aspramente i due protagonisti che mettono a nudo anche i momenti più intimi: “Ringraziamento sempre Beppe Marotta che se ne è liberato”, commenta un tifoso dell’Inter. Mentre Campione è lapidario: “Ormai si sono raggiunti apici mai visti”. In tanti sono convinti che a essere messa a rischio è la carriera di Maurito: “Ormai sembra aver perso completamente il controllo della situazione”.

