Marco Materazzi accende Inter-Juve: frecciate a Bonucci e Cuadrado

22-10-2021 21:29

L’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi scalda l’atmosfera in vista del big match della nona giornata di Serie A tra i nerazzurri e la Juventus, in ripresa dopo le ultime vittorie.

L’ex centrale del Biscione in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha messo nel mirino in primo luogo Leonardo Bonucci, che alcuni giorni fa aveva dichiarato che la Juve aveva perso lo scudetto più per demeriti propri che per merito dell’Inter: “Leo ha detto una c…ta. Ormai è diventato della Juventus e parla con quello stile, ma anche io avrei potuto fare lo stesso errore”, le parole al veleno di Materazzi.

“Loro hanno meritato i complimenti per le vittorie, e ora i complimenti vanno fatti all’Inter – ha completato il ragionamento l’ex Azzurro -. Chi dice che saper perdere è più difficile che saper vincere è Andrea Agnelli, non Massimo Moratti o Steven Zhang”.

Poi Materazzi ha preso di mira l’esterno bianconero Juan Cuadrado: “Il colombiano ormai è una garanzia, speriamo che non si tuffi e che l’arbitro non abbocchi. Se fossi stato in Perisic, la scorsa stagione, avrei abbandonato immediatamente lo stadio senza neanche la doccia”.

Matrix ne ha però anche per l’ex bomber dell’Inter Romelu Lukaku, reo di aver lasciato i nerazzurri: “Romelu è un fenomeno, ma solamente nella Serie A. Dzeko invece, con caratteristiche diverse, è in grado di fare la differenza anche in Inghilterra ed in Spagna, poi ovviamente alla sua età non puoi prenderlo per farlo giocare in contropiede. Al Wolfsburg però faceva reparto da solo”. Il pronostico per il match: “L’Inter vince 3-1”.

OMNISPORT