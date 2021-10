"Firmato l'accordo per il divorzio": ma Icardi e Wanda Nara fanno pace

25-10-2021 22:19

Mauro Icardi e Wanda Nara rimangono insieme. Lo ha confermato la moglie e agente del centravanti del Paris Saint-Germain, che sul proprio profilo Instagram ha raccontato quasi per filo e per segno le vicende, tormentatissime, passate dalla coppia nell’ultimo periodo.

Come rivelato dalla Nara, i due in un primo momento avevano firmato l’accordo per il divorzio. Ma poi hanno deciso di non distruggere quanto di buono costruito negli ultimi anni.

“Le foto che ho postato negli ultimi mesi mostrano come stavamo bene e quanto eravamo felici – si legge nel post Instagram – Dopo quello che è successo, mi sono sentita ferita. Ogni giorno ho chiesto a Mauro il divorzio. Quanto lui si è reso conto che non si poteva più tornare indietro, che non potevamo continuare così, che separarci era l’unico modo per porre fine a tanto dolore, che era meglio farlo. Siamo andati dall’avvocato. In quei giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l’accordo. Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come mai aveva fatto prima: ‘Ti ho dato tutto e hai tutto, spero che tu possa essere felice perché ciò farebbe felice anche me’. Lì mi sono resa conto di una cosa: che posso avere tutto, ma non ho nulla se non sto con lui. Sono sicura che il momento che stiamo passando ci fortificherà come coppia e come famiglia. L’importante è che abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia di 8 anni, però con l’anima stanca dal tanto piangere, liberamente ci siamo scelti di nuovo. Ti amo Mauro”.

Lo stesso Icardi, nell’ultima settimana, ha postato una serie di foto che lo ritraggono assieme alla moglie. Un tentativo di riavvicinamento, anche via social, dopo le note turbolenze degli scorsi giorni.

Il centravanti del PSG è stato regolarmente per Le Classique pareggiato ieri sera contro il Marsiglia, nonostante l’assenza dagli allenamenti dei giorni precedenti. E ora spera di riprendersi un posto al centro dell’attacco dei parigini.

