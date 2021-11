Wanda Nara rompe il silenzio sulla separazione da Icardi: "Sono sola"

03-11-2021 17:50

Il resto di niente è quella sensazione che si espande quando si avverte l’abbandono o almeno, quel senso di inadeguatezza quando i legame che si riteneva più solidi, fondanti si sgretolano e anche per quella sofferenza immane si perde la consapevolezza di sé e dei propri traguardi, personali, individuali, come individuo. Wanda Nara quando ha deciso di riconciliarsi e di tornare a Parigi con Mauro Icardi, aveva espresso quella sensazione di necessità, sottintendendo forse anche una tensione psicologica che oggi è cancellata letteralmente da quanto rivelato dall’amica giornalista Yanina Latorre a Los Angeles de la manana: Wanda e Icardi si sono separati.

Wanda Nara è di nuovo separata da Icardi

La presenza a Milano di Wanda Nara, impegnata in uno shooting fotografico e in altre attività derivanti dalla ripresa del suo lavoro di modella e influencer, hanno destato interrogativi legittimati dalla decisione della moglie agente di rimuovere da Instagram i post riconciliatori. Le indiscrezioni sul video sensuale inviato da Maria Eugenia China Suarez, il presunto precedente flirt con un’altra nota protagonista delle cronache argentine e le chat che avrebbero incastrato Icardi sono solo il riassunto alquanto indefinito di un epilogo triste.

Wanda Nara avrebbe chiarito direttamente a Yanina Latorre la natura del suo rapporto, oggi, con Icardi:

“Sono sola, voglio stare bene, voglio continuare a lavorare e non voglio saperne più di niente”, avrebbe scritto alla giornalista che più di ogni altra ha carpito le poche emozioni lasciate al suo pubblico dalla manager, la quale avrebbe vissuto un periodo molto complicato. E una conferma dopo aver rimosso quei post di pace su Insatgram e la decisione, di suo marito, di sospendere il proprio.

E che anche la sua famiglia, in particolare sua sorella Zaira avrebbe reputato assai più doloroso del dovuto, invitandola a lasciare definitivamente il marito dopo quanto accaduto.

La crisi Icardi-Wanda Nara

Di crisi, tra Wanda e Icardi, vi è una narrazione dettagliata, quasi melodrammatica se non fosse per la indubbia sofferenza che comunque segna e progredisce in una separazione e la presenza di cinque figli che Mauro Icardi ha cresciuto e seguito in notto anni e più di relazione con la showgirl, alla quale deve molto.

La separazione, cuore e affari in casa Icardi

L’intelligenza di Wanda Nara nella gestione del personaggio pubblico, oltre che del giocatore e dei suoi contratti, è innegabile: coadiuvata dai legali che seguono gli interessi della famiglia Icardi, Wanda ha conquistato una uscita più che lussuosa dall’Inter, conquistando il PSG e anche Parigi e un ruolo di primo piano anche tra le influencer più importanti tra le case di moda parigina. Non è affatto casuale, né da ritenere accidentale la sua presenza tra le ospiti di Louis Vuitton, al fianco di un emblema dell’imprenditoria digitale, come Chiara Ferragni.

Ma questo lustro, questo successo personale non le ha impedito di tornare sui suoi passi quando la separazione sembrava cosa fatta: oggi, indirettamente ci annuncia di nuovo la sua volontà di andar via, di non avere più nulla a che vedere con Icardi. Pensa al suo lavoro, ai suoi ragazzi e a un futuro diverso con al centro Wanda.

