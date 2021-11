La rottura: Wanda Nara gelata dalla risposta inaccettabile di Icardi

05-11-2021 11:32

I contorni che ha assunto la vicenda scaturita dalla separazione (doppia) tra Wanda Nara e Mauro Icardi risultano talmente netti che non si può non ritenere questa cesura, umana e professionale, ormai consumata. Nonostante l’abbondanza di indiscrezioni, elementi, prove che i media argentini continuano a raccogliere, complice la medesima volontà di Wanda di far chiarezza forse appoggiandosi a chi – tra giornalisti e opinionisti – ritiene più affidabile, l’unica conclusione a cui si può giungere è l’epilogo di un matrimonio d’amore e d’affari, durato ben otto anni.

Separazione confermata: le nuove scoperte di Wanda Nara su Icardi

Wanda Nara si è separata da Mauro Icardi ed è una certezza, stando a quanto confermato dalla manager a Los Angeles de la manana e a Yanina Latorre, giornalista del programma argentino molto vicina a Wanda in questa delicata fase della sua vita personale. Secondo le ultime informazioni raccolte, Icardi avrebbe risposto molto male a Wanda quando gli sono state chieste informazioni.

“Che colpa ho io se è venuta a Parigi? Ha negato, è chiaro!”, questo quanto riferito nel corso della puntata dalla giornalista.

A Latorre, Wanda Nara ha affidato un messaggio assai esplicito che sottolinea quando emerso nelle scorse ore:

“Sono sola, voglio stare bene, voglio continuare a lavorare e non voglio saperne niente di niente”, il messaggio inviato dall’agente dell’attaccante argentino alla giornalista.

In effetti, Wanda si è rintanata a Milano con le sue bambine, le figlie avute da Icardi, dopo un confronto non proprio chiarificatore avuto con il marito e un accumulo di stanchezza e sfiducia che ha indotto la manager a ritenere ormai concluso il loro percorso comune.

Il divorzio record Icardi-Nara

Una frattura che ha delle implicazioni molteplici: Wanda, nel ruolo di agente del marito, ha sempre negoziato e intrattenuto rapporti con emissari dei principali club in cui ha giocato Icardi e con i dirigenti delle possibili, nuove destinazioni. Senza considerare, poi, i lavori legati a tutto ciò che ruota attorno al calcio, ovvero ai contratti commerciali che vedono coinvolti sia Mauro, sia Wanda. Questa separazione, non a caso, è stata valutata come una questione pari a 60 milioni.

“Per ora resta a Milano con le ragazze”, ha spiegato Latorre nel corso del programma affermando che Wanda gli ha detto anche di aver cancellato il post in cui annunciava la sua riconciliazione con Icardi, perché ha deciso di separarsi nuovamente.

Le email anonime inviate a Wanda Nara

La situazione non è affatto semplice, da come viene descritta: Wanda aveva ricevuto una serie di e-mail anonime che non solo le assicuravano che suo marito e Maria Eugenia China Suarez si erano visti, ma le dicevano anche i dettagli di come era svolto l’incontro.

Secondo quanto le risulta, l’imprenditrice avrebbe ricevuto conferma da un amico in merito all’acquisto del biglietto per China Suarez con direzione Parigi, più altri particolari che hanno sgretolato, inevitabilmente, i presupposti per la riconciliazione. Poi ha raccontato nel dettaglio come sarebbe stato l’incontro tra Cina e Icardi:

“E’ andata a Parigi da sola. Non è che la stesse cercando. Mauro era concentrato e quando ha finito la partita la China era già in albergo a Parigi e gli ha chiesto una maglia rosa del PSG…”.

Wanda Nara torna a Milano

Per ora Wanda Nara rimane a Milano, decisa a rispettare i suoi impegni professionali e a definire le prossime mosse che andranno comunque fatte per definire il futuro della sua famiglia e per i suoi cinque figli. Con lei, oltre alle bambine, c’è il suo team, guidato dal truccatore e parrucchiere Kenny Palacios che le è sempre stato accanto da quando la crisi con Icardi è divenuta di dominio pubblico.

Su Instagram abbondano le testimonianze della ripresa a pieno ritmo della sua attività di influencer, senza però che vi sia altro da rilevare; di Icardi e dei post che avevano segnato la riconciliazione non vi è più traccia. Rimane solo l’insieme di quanto condiviso dall’attaccante argentino con le due figlie avute con Wanda, Francesca e Isabella. Una testimonianza eloquente di quanto voglia e desideri, in questa situazione, rimarcare Wanda Nara.

