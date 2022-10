Ultimo aggiornamento 19-10-2022 13:33

Wanda Nara non torna indietro, almeno per quel che riguarda questa separazione dopo un tentativo – fallito – di recuperare il suo matrimonio con Mauro Icardi. Le accuse da parte dell’attaccante argentino nei riguardi di sua moglie, che è anche la sua agente, non si sono certo placate, anci. Prosegue la linea dell’ambivalenza, della contraddizione suscitando più dubbi che certezze sulla natura del loro rapporto e dell’unione.

Abbiamo ammirato la delicatezza della nostalgia, la volontà di accollarsi una trasferta importante fino a Buenos Aires dove Wanda sta registrando la versione argentina de Il Cantante Mascherato, per assistere poi alla pubblicazione delle chat private, a frasi allusive e non certo lusinghiere nei confronti dell’ex moglie.

Wanda Nara e Mauro Icardi, una separazione da provare

Secondo le ultime indiscrezioni circolate sulla stampa sudamericana in merito all’addio tra i due, l’aggressività verbale dell’attaccante del Galatasaray sarebbe stata corretta dalla smentita di questa separazione, la seconda, con una replica alquanto netta mettendo in mezzo anche i figli.

“Anche i bambini sono arrabbiati con lei per il suo atteggiamento”, avrebbe detto Icardi lasciando intendere di tutto e di più da questa vicenda dove anche la figura di L-Gante, autentica star della scena sudamericana, avrebbe un ruolo preminente.

Il presunto flirt tra L-Gante e Wanda Nara

Sulla relazione che vi sarebbe tra i due si è detto tutto: che sarebbero una coppia, che Wanda aspetterebbe un figlio, che non intende rientrare in Turchia dove vive Mauro e si trovano i suoi figli.

Quel che sembra innegabile è l’insieme di baci e tenerezze che la coppia si sarebbe scambiata sul palco, durante un concerto sold out di L-Gante e che avrebbe in Wanda Nara la donna che lo incoraggia e lo abbraccia, lo bacia prima e dopo la sua esibizione.

Com’è nato il legame tra Wanda Nara e L-Gante

Oltre agli impegni televisivi, che Wanda è decisa ad onorare, gli interessi imprenditoriali legati al suo brand e alla linea di abbigliamento sportivo che ha firmato la tengono ancora ferma in Sudamerica.

Proprio la scelta di creare un connubio indissolubile con il rapper, avrebbe condotto a valutare e ad aumentare i sospetti su un’intesa molto intima al di là del rapporto professionale. Il video, le indiscrezioni, la macchina argentina delle notizie e del gossip hanno fatto il resto.

Il ruolo di agente in discussione, interviene Wanda Nara

Intervistata dal programma argentino Intrusos, la ex moglie di Icardi ha parlato della sua carriera e del modo in cui intende gestire la sua attività:

“Io ho un compito preciso che ho sempre cercato di svolgere al meglio, ovvero trovare il miglior contratto possibile a Mauro. Sottolineo che oggi Icardi può vantare un accordo economico che più della metà dei giocatori della Nazionale argentina non ha. In termini di soldi guadagna molto più di tanti suoi colleghi. Io sono ancora l’unica rappresentante di Mauro nonostante la presenza di alcuni intermediari. La mia attività è quella di gestire le scartoffie e la corretta redazione dei contratti, per il resto dipende tutto esclusivamente dalla sua volontà. Diciamo che al momento l’unica cosa che non faccio è infilarmi gli scarpini ai piedi e scendere in campo”. Messaggio inviato in modo forte e chiaro.

D’altronde, in Argentina e sui media, non si trovano che riferimenti, foto, indiscrezioni sulla separazione e sul presunto flirt tra Wanda e L-Gante: la rivista Caras li ha sorpresi a scambiarsi effusioni in un locale di Buenos Aires e i baci sarebbero stati più di uno. Il rapper avrebbe rilasciato dichiarazioni molto esplicite: “Ci stiamo conoscendo”, ha fatto sapere alla stampa argentina alimentando il gossip e l’ha voluta come protagonista del suo nuovo videoclip musicale, in uscita il 20 ottobre. Insomma, di questa separazione si isolano episodi che paiono a tratti dramma, a tratti soap opera.

Separazione confermata: i documenti

A “Los Angeles de la manana”, programma sempre molto attento alla separazione Wanda Nara-Mauro Icardi, sono stati mostrati i documenti che provano che la Nara ha dato mandato al suo avvocato italiano di rappresentarla “in riferimento al procedimento civile da promuovere dinanzi al Tribunale di Milano ed avente ad oggetto ricorso per separazione dei coniugi”.

L’incarico è stato firmato il primo ottobre quando, Icardi è volato in Argentina nella speranza di riconquistare la moglie, determinata a marcare la linea di separazione dopo quanto avvenuto e convinta che questa decisione fosse irrevocabile.

Le dichiarazioni dell’avvocata di Wanda Nara

La legale di Wanda, Ana Rosenfeld, avrebbe spiegato ai media argentina:

“La separazione è ufficiale e legale. C’è una differenza sostanziale: i due possono fare la loro la vita, perché l’adulterio non è cosa da poco in Italia e può essere una questione di battaglia legale. Così hanno deciso di separarsi legalmente, ma non c’è ancora alcuna separazione dei beni, cosa che sarebbe comunque fatta previo accordo”. E ciò con buona pace dello stesso Icardi.

