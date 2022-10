06-10-2022 15:55

Nulla di quanto verta sul privato di Wanda Nara e del suo (ex?) marito Mauro Icardi è tale, almeno nel trattamento di quel che concerne la premiata ditta creata quasi un decennio addietro dalla coppia e che ha interessi che spaziano dal calcio, a titoli e cosmesi.

E che, oggi, si misura con una separazione complessa, resa ancora più complicata dalla distanza che Icardi ha tentato di colmare con un ritorno in Argentina per un chiarimento che tale non si è rivelato e che, anzi, secondo i media argentini, avrebbe provocato in Wanda l’effetto opposto. I motivi di attrito esistono e vertono su business e figli, ovviamente.

Wanda Nara non torna sui suoi passi

Wanda, stando alle ultimissime indiscrezioni, non intende tornare sui suoi passi né sui post, in cui ha annunciato con estrema delicatezza la decisione di separarsi dal marito, protagonista di un disperato tentativo di riconciliazione che si è spento su un volo transoceanico Istanbul-Buenos Aires, la capitale argentina dove la Nara starebbe registrando la versione locale de Il Cantante Mascherato.

Dalla sua, Wanda Nara avrebbe già deciso di prendere in affitto un appartamento a Istanbul per consentire alle figlie di continuare a vedere e a frequentare con assiduità il padre che, negli anni del suo matrimonio con la influencer (con un tesoretto pari a 15 milioni di followers) e imprenditrice, avrebbe ricoperto un ruolo importante anche per i primi tre figli di Wanda, avuti dall’ex attaccante Maxi Lopez. Un legame che non intende intaccare, ma mantenere intatto pur non condividendo tutto con l’ormai ex.

Fonte: IPA

Urla e liti, l’epilogo dell’incontro Icardi-Wanda

Le liti, le urla, le contrapposizioni non sono cosa del tutto ignota: lo stesso Icardi aveva pubblicato alcune chat esplicite con la moglie nelle quali definitiva Wanda “tossica”, mentre da parte sua la Nara lo accusava di mentire e di essere un “bugiardo”. Rapporti tesi i loro, ai quali l’imprenditrice sarebbe determinata a mettere la parola fine a un matrimonio già in forte crisi quando esplose, un anno fa, il caso di Eugenia Suarez la China che aveva indotta la moglie-agente a fare i bagagli e a far ritorno nella loro casa milanese con i 5 figli.

I media argentini, anche l’autorevole Clarin e La Nacion, non tralasciano i gossip sulla sua possibile simpatia per L-Gante, che la stessa Nara si è apprestata a ridimensionare e a relegare a conoscenza professionale.

Il gesto dell’attaccante che ha sorpreso l’ex moglie

Dall’Argentina trapela che Wanda Nara non si aspettava la fuga di Mauro Icardi dal ritiro del Galatasaray, di fatto rinunciando pure alla partita (non è stato convocato), per rincorrerla in America. Il calciatore di ritorno a Istanbul ha postato prima una foto con la moglie: l’attaccante fa la linguaccia e sorride, lei tiene la testa bassa e pensierosa.

Nella mattinata di giovedì nelle Storie del giocatore la colazione con le sue bambine, Francesca e Isabella, prima della scuola.

Fonte: Getty Images

Il progetto di un reality sulla vita di Wanda Nara

Intanto il progetto, non nuovissimo a dire il vero, sulla vita di Wanda Nara sembra stia assumendo sempre più la forma di una sorta di reality al quale potrebbero (condizionale d’obbligo) anche gli ex, Maxi Lopez e Mauro Icardi.

E un presente di grandi trasferte, gestione della casa e dei figli e ben due separazioni alle spalle. Posto che quella con Icardi è appena iniziata e con essa, si presume, l’insieme di turbamenti e controversie che toccheranno inevitabilmente gli interessi comuni maturati in questo decennio (quei 60 milioni a cui ammonta il patrimonio da spartire).

