03-10-2022 16:27

Se separazione sarà, non oggi. Mauro Icardi non intende troncare il suo legame con Wanda Nara, senza tentare la vai della mediazione e ciò nonostante la moglie-agente dell’attaccante abbia annunciato – senza mai riportare il suo nome – la fine di un amore che pure ha occupato un decennio abbondante della sua esistenza.

Un amore assoluto, un presunto triangolo che si è risolto con lo strappo definitivo da Maxi Lopez con il quale viveva già una relazione tormentata e l’arrivo di due figlie, Francesca e Isabella.

La seconda crisi con Wanda Nara

L’attenzione mediatica delle ultime settimane è cresciuta a tal punto da imporre alla imprenditrice e influencer una decisione forse prematura o almeno dibattuta, per quanto attiene ai tempi: con quella sua storia, Wanda Nara, archiviato il contratto di Icardi con il Galatasaray, ha maturato la convinzione che fossero ormai presenti le condizioni per ufficializzare il divorzio dal consorte con il quale aveva vissuto una crisi profonda, neanche un anno fa.

Dalla sua, invece, Icardi ha assunto comportamenti ai limiti della contraddizione: ora sembra sia fuggito da Istanbul (non figura nella lista dei convocati come fu anche per il PSG quando Wanda decise di rientrare a Milano con i figli) per raggiungere l’Argentina, dove si troverebbe Wanda la quale avrebbe avviato le pratiche per la separazione dal punto di vista legale.

A Buenos Aires, l’attaccante sarebbe giunto qualche ora fa proprio per scongiurare l’addio definitivo, dopo la pubblicazione delle loro chat private, quel bacio dal significato ambiguo e una serie di storie e foto di complessa interpretazione.

Fonte: ANSA

La mancata convocazione di Icardi

Quando il team ha diffuso la lista dei convocati per la partita contro l’Adana Demirspor, l’assenza del giocatore ha creato non pochi sospetti.

Non avendo subito infortuni o squalifiche, la sua non convocazione risulta alquanto ingiustificata, anche per via del suo primo goal segnato in amichevole e il suo ingresso in rosa come uno dei campioni di punta di questa stagione.

La mediazione dell’avvocata Ana Rosenfeld

Secondo i media argentini, che si sono avventurati non poche volte in un approfondimento del rapporto tra Eugenia Suarez la China e Icardi, addirittura Mauro si sarebbe recato in Argentina chiedendo anche la mediazione di Ana Rosenfeld, l’avvocata che ha sempre affiancato Wanda e verso la quale nutre un rapporto di stima. Non è chiaro, però, se l’incontro sia stato uno stop alla separazione o se ci sia altro, tra Wanda e Icardi affrontato in questo blitz che il giocatore avrebbe fatto.

Le indiscrezioni anche più che allusive sui rispettivi nuovi amori o precedenti legami che avrebbero inquinato il loro rapporto occupano largo spazio in Argentina, ma quel che pare inevitabile e concreto è che procedere a una separazione per chi, come loro, ha una famiglia e una commistione indubbia tra pubblico e privato.

Fonte: ANSA

Tradimenti, presunti tali e il divorzio da 60 milioni

Secondo i media argentini, il loro divorzio varrebbe una cifra attorno ai 60 milioni, cosa che non va affatto esclusa perché investe contratti, accordi commerciali, sponsorship e tutto quel in 10 anni hanno costruito, mettendo a fattor comune. E che se la separazione dovesse proseguire, sarà oggetto di trattativa tra le parti.

VIRGILIO SPORT