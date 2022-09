26-09-2022 10:48

Nella complessa relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi, oggi attaccante del Galatasaray, c’è una commistione imprescindibile tra affari e famiglia che ora, nel pieno dello tsunami della loro separazione, sta esplodendo senza soluzione.

Non è solo Wanda a porre argine a questa relazione, ma lo stesso calciatore ha deciso di esternare i contorni – sempre più sfumati e confusi – del loro legame ormai quasi decennale.

Icardi pubblica le chat con Wanda Nara

Nel corso del week-end, Mauro Icardi pubblica nelle storie di Instagram uno screenshot che riporta le conversazioni e i tentativi di chiamata su whatsapp da parte della moglie-agente che ha annunciato la scorsa settimana – pur non citando mai esplicitamente il marito – la sua separazione dal marito a distanza di circa un anno dalla loro crisi che l’aveva indotta ad abbandonare Parigi e a rientrare a Milano.

Dove sia la verità, se vi è davvero il presupposto di un addio è reso ancora più sfuggente e complicato proprio da questi contenuti social condivisi da Maurito, il quale ha messo in Rete il testo di una conversazione che svela ancora sentimenti forti e poi ha postato una foto alquanto ambigua, taggando Wanda Nara.

Le conversazioni della coppia che hanno insospettito

“Sei separata o dici di esserlo, ma sei tossica”, ha scritto l’attaccante pubblicando il primo screenshot della chat con Wanda; in una seconda storia ha mostrato il testo di una conversazione nella quale l’ex moglie chiedeva dove fosse ma il giocatore del Galatasaray ha chiuso la questione ricordando che lei l’ha lasciato e ha incalzato “Adesso vuoi gestire anche la mia vita anche da separati?”.

“Perché sei bugiardo, da sposato e da separato”, la replica di Wanda che incassa da parte di Icardi una chiosa esplicativa della tensione nella coppia: “Quanto sei tossica!”.

Frasi di certo non proprio lusinghiere, che potrebbero indurre a ritenere verosimile la loro distanza e la possibilità di una rottura tra i due: una separazione che ha le sue ragioni d’essere, insomma anche se – è inevitabile rammentarlo – in quasi un decennio di vita insieme, la famiglia e i figli voluti e amatissimi, c’è da fare i conti con una Icardi-Nara spa di proporzioni importanti, oltre al ruolo decisivo nella mediazione che Wanda ha ricoperto fin dai tempi dell’Inter.

Ecco che il bacio di Icardi, dunque e il suo arrivo a Milano suscitano nuovi interrogativi e quesiti sulla natura del gesto pubblicato dopo aver rimosso le chat compromettenti. Che significato attribuire, in questa matassa di stories, foto e altro?

L’ambiguità del bacio di Icardi

Il suo è un bacio che non risolve il dubbio se si tratti di un gesto riconciliatorio o di definitivo congedo da una relazione che per ragioni private si ritiene non più sana, salutare e gratificante, a prescindere da China Suarez e eventuali altre questioni.

Non si tratta, infatti, di un rapporto offuscato dalla figura di China Suarez come un anno fa. Le indiscrezioni su Wanda e nuovi, presunti compagni si autoalimentano e l’annuncio della separazione ha chiaramente innescato la ricerca di una figura di disturbo, un nuovo uomo che si abbia indotto la moglie-agente a rompere definitivamente con lui.

Fonte: Getty Images

Le presunte relazioni di Wanda Nara

Figure estranee alla coppia che, negli ultimi giorni, sono state associate anche a Wanda Nara in Argentina: le voci di una relazione con L-Gante, cantante 22enne, e con il centrocampista del Boca Juniors, Martin Payero, non hanno dato tregua a Wanda decisamente al centro del gossip soprattutto in considerazione dei suoi impegni televisivi. E delle implicazioni che ne derivano.

Anche le storie di Wanda sono dense di una commistione tra pubblico e privato che aumenta la confusione tra ciò che appare e ciò che avviene, nella loro vita quotidiana: in alcune storie la si vede prima al fianco di L-Gante per uno shooting fotografico, poi in una tuta Balenciaga con un dettaglio non trascurabile.

Su Instagram, infatti, ha mostrato il lato posteriore del suo outfit firmato da una nota azienda dell’abbigliamento di lusso, dove si intravedeva il numero 9 su una maglia del Psg e l’eloquente richiamo al silenzio su una questione della quale non intende parlare. E ciò nonostante sia stata lei stessa a svelare dettagli sul trasferimento da Milano a Parigi e poi in Turchia del marito-attaccante.

Fonte: ANSA

Le indiscrezioni sul divorzio in Argentina

In Argentina, della loro vita insieme e dei conflitti di quest’ultimo ano, si scrive e si discute nei salotti televisivi con una cadenza pressoché quotidiana con tanto di chat, vocali, messaggi, chat che amplificano l’effetto divisivo e inducono a osservare questo strappo da una certa distanza.

Il loro divorzio comporterebbe una spartizione di beni, immobili e una delicata definizione delle società e degli accordi commerciali in essere non di poco conto: in Argentina, già ai tempi del Wanda gate, si volle tentare di quantificare l’ammontare di un simile avvenimento individuando nella somma di circa 60 milioni la cifra più vicina.

