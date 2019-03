Wanda Nara non arretra di un passo.

La moglie e procuratrice di Mauro Icardi è intervenuta nel corso di una cerimonia a Milano e ha parlato delle difficoltà che sta affrontando negli ultimi tempi, legati prevalentemente ai rapporti tra il marito e l'Inter.

"So che il mondo del calcio per una donna può essere un po' difficile, ma io continuerò con le mie idee e dirò sempre ciò che penso – ha dichiarato l'argentina -. Poi qualcuno potrà condividerlo e qualcuno no, ma dirò sempre quello che ho in testa io".

Una battuta riferita anche al marito ex capitano nerazzurro: "Sono una mamma di cinque bambini, due sono femmine e spero che in futuro possano incontrare un marito come il mio. Che mi difende sempre anche se è così giovane. E a volte ci capita di non andare d'accordo, ma mi ascolta sempre".

SPORTAL.IT | 13-03-2019 21:25