Wanda Nara, video hot su Instagram

Non serve certo strafare. A volte bastano pochi secondi di video per mandare i propri followers in visibilio. Per una come lei poi non è nemmeno una novità. La bella argentina Wanda Nara ha dato nuovamente spettacolo sul suo profilo ufficiale di Instagram, pubblicando un video di appena otto secondi ma che sono bastati per provocare una valanga di commenti. Di che video si tratta? La showigrl protagonista di Tiki Taka e soprattutto moglie/procuratrice del bomber dell’Inter Mauro Icardi appare nuda stesa sul letto a pancia in giù, con uno sguardo sexy e le fattezze modificate da una di quelle famose app che servono a cambiare il proprio volto aggiungendo orecchie, baffetti e nasino da coniglietta in versione cartoon.

Nemmeno una parola, nessun rumore, solamente uno sguardo incantatore che è oramai tipico di Wanda. Non è certo nuova infatti a provocazioni del genere e spessissimo sui propri profili social pubblica degli autoscatti che scatenano la fantasia degli uomini, come aveva fatto il giorno prima in un selfie nel backstage di un servizio fotografico di cui era stata protagonista e nel quale appariva in reggiseno dinanzi ad uno specchio. Nel frattempo sia lei che suo marito sono attesi da un doppio impegno importante: lei con la puntata di Tiki Taka che andrà in onda lunedì 5 novembre e suo marito con un match che può decidere il cammino della squadra nerazzurra in Champions League, ovvero la sfida al Barcellona che ha fatto registrare il tutto esaurito allo stadio Giuseppe Meazza.

SPORTEVAI | 04-11-2018 10:51