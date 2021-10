Warriors, Klay Thompson fiducioso: “Mi aspetto di tornare come prima”

Dopo due anni d’assenza dai parquet NBA, Klay Thompson è carico come non mai per la stagione che sta per cominciare.

La guardia dei Warriors, appiedata dalla rottura del legamento crociato prima e da quella del tendine d’Achille poi, è ormai pronto per tornare a calcare i palcoscenici della lega più spettacolare del mondo, campionato dove Thompson vuole quanto prima performare ai livelli a cui aveva abituato i tifosi nel 2019.

“Stavo giocando il miglior basket della mia vita nel 2019 quando mi sono fatto male. Mi aspetto di tornare a quel livello” ha dichiarato il numero undici di Golden State.

“Non subito, anche perché ero in un momento di forma incredibile. Ma quando tornerò in campo sarò da subito un giocatore molto efficace. Forse non riuscirò a tirare da subito con le stesse percentuali di prima, ma so che continuerò a salire di livello, e ci credo davvero”.

Thompson ha poi rivelato un aneddoto sul Media Day gialloblù che la dice molto sulle ambizioni della compagine della Baia quest’anno.

“Tutti dovevamo scrivere su un biglietto i nostri obiettivi per la stagione e ogni singolo giocatore ha scritto il titolo NBA….”.

OMNISPORT | 04-10-2021 22:07