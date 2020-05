Watford, tre positivi al Coronavirus

Con tanto di comunicato ufficiale, il Watford ha reso nota la positività al Coronavirus di tre persone che lavorano per il club. Nessun nome (per questioni di privacy), solo la conferma che si tratta di due membri dello staff e di un calciatore.

I tre positivi sono stati già messi in isolamento per sette giorni come da protocollo. Al termine di questa quarantena forzata, verranno nuovamente sottoposti al tampone. La Premier League ha avuto sei casi di positività su 748 test effettuati.

SPORTAL.IT | 20-05-2020 08:00