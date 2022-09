Wenger si sbilancia: "L'Arsenal può vincere la Premiere League"

15-09-2022 18:24

Chi dice Arsenal dice, inevitabilmente, Arsene Wenger. Il tecnico ha guidato i Gunners per 22 anni fin quando si è fatto da parte per lasciare spazio ad una nuova generazione. “Non parlo quasi mai di questa società e non sono mai tornato perché non volevo che la mia presenza fosse dannosa”.

Ad un evento promozionale, però, si è sbilanciato dicendo la sua su questa annata e sul club oggi guidato da Arteta . “Non ho visto squadre che si siano imposte, mentre ho visto le potenzialità dell’Arsenal, formazione fatta di giocatori buoni e giovani, io spero possa farcela ad essere tra le prime 4 ma se tutto filerà per il verso giusto potrebbe anche lottare per il titolo ”.