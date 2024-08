West Ham: Soucek doppio eroe, segna e salva dalla morte babyraccattapalle travolto da un cartellone

Il centrocampista ceco grande mattatore della giornata contro il Crystal Palace. Segna una doppietta e salva un ragazzino travolto da un cartellone

Nella seconda giornata di Premier League il West Ham è andato a vincere 2-0 sul campo del Crystal Palace. Grande mattatore e protagonista del sabato è stato il centrocampista ceco Tomas Soucek. Al netto della doppietta, la cosa più importante il giocatore l’ha fatta extra-campo salvando un raccattapalle che era stato travolto da un cartellone pubblicitario. Un momento di gioia, derivato dall’esultanza di un gol, si stava per tramutare in tragedia se non fosse stato per il pronto intervento del 29enne di Havlíčkův Brod.

Tutti esultano, il raccattapalle viene travolto

Tutti fermi ad esultare dinanzi ad una delle prodezze di Soucek e intanto il raccattapalle soffriva sotto l’ingombrante peso di un cartellone pubblicitario, crollato per l’esuberanza dei tifosi al momento del gol. Fortuna ha voluto che il centrocampista ceco fosse rimasto concentrato e sul pezzo, a differenza dei compagni, tanto da accorgersi del problema ed intervenire prontamente. Il calciatore ceco ha così liberato il ragazzo che era stato letteralmente travolto dalla foga dei supporter scesi fino a bordo campo a festeggiare.

Nessuna conseguenza per fortuna

Una volta resisi conto della situazione i giocatori del West Ham si sono poi preoccupati della condizione del ragazzo. Una volta liberato, quest’ultimo è apparso visibilmente scosso per l’accaduto oltre che dolorante per il peso del cartellone. GB News ha raccontato che il raccattapalle è stato così portato in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni di salute appaiono buone. Non fosse stato per Soucek, probabilmente, la storia avrebbe potuto prendere una piega differente.

Una giornata da ricordare per Soucek

Insomma, Tomas Soucek ha vissuto quella che si può definire una giornata da eroe. Dal campo, che lo ha visto segnare addirittura una doppietta consegnando i primi punti della stagione agli Hammers, a ciò che è accaduto durante l’esultanza della squadra in occasione del suo primo gol. Sicuramente è un giorno che il calciatore ceco ricorderà a lungo, non tanto per le marcature considerato che il vizietto lo ha sempre avuto ma quanto per la prontezza di riflessi palesata anche in condizioni più critiche.