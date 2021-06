Wimbledon 2021, si va verso finali con pubblico al completo

Dopo un anno di assenza forzata causa pandemia di Coronavirus, è quasi tutto pronto a Londa per l’edizione 2021 del torneo di Wimbledon.

Il terzo Slam della stagione si disputerà tra il 28 giugno e il 10 luglio e c’è attesa per le decisioni riguardo la presenza degli spettatori.

Secondo quanto riportato da ‘Livetennis’ si dovrebbe optare per una scelta “mista”: per i primi 12 giorni di partite la capienza sugli spalti sarà ridotta al 50%, mentre per le finali che si giocheranno sul Centre Courte la capienza dovrebbe essere riportata alla totalità.

Per questo nei prossimi giorni ci sarà una serie di eventi autorizzati con una folta presenza di pubblico che serviranno da vera e propria “prova generale” in vista dei Championships.

L’edizione 2020 di Wimbledon è stata la prima a venire cancellata dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. La collocazione del torneo in autunno, come accaduto per il Roland Garros, fu scartata a causa del clima londinese.

OMNISPORT | 15-06-2021 09:17