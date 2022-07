Wimbledon 2022: Djokovic e Alcaraz travolgenti, lo spagnolo sfida Sinner

01-07-2022 20:39

Nella quinta giornata del singolare maschile di Wimbledon si sono disputate le partite di terzo turno della parte alta del tabellone. Il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 1, ha nettamente battuto in un’ora e 53 minuti il connazionale Miomir Kecmanovic col punteggio di 6-0 6-3 6-4 e ora affronterà una delle rivelazioni di questa stagione sull’erba, l’olandese Tim Van Rijthoven, che ha avuto la meglio per 6-4 6-3 6-4 sul connazionale Nikoloz Basilashvili.

Ancora più travolgente di Djokovic è stato Carlos Alcaraz. Il prodigio spagnolo ha letteralmente demolito per 6-3 6-1 6-2 il tedesco Oscar Otte in appena un’ora e 36 minuti e ora se la vedrà con Jannik Sinner, che ha già battuto due volte su due in carriera.

In due partite di secondo turno interrotte ieri per la pioggia lo statunitense Jack Sock ha completato la pratica sul connazionale Maxime Cressy vincendo 6-4 6-4 3-6 7-6, mentre l’australiano Jason Kubler ha battuto per 6-3 6-4 6-4 l’austriaco Dennis Novak.

Queste le altre partite del terzo turno: Frances Tiafoe (Usa) b. Alexander Bublik (Kaz) 3-6 7-6 7-6 6-4, David Goffin (Bel) b. Ugo Humbert (Fra) 4-6 7-5 6-2 7-5, Thierry Paul (Usa) b. Jiri Vesely (Cze) 6-3 6-2 6-2, Cameron Norrie (Gbr) b. Steve Johnson (Usa) 6-4 6-1 6-0.