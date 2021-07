Wimbledon, Barty è la regina: battuta Pliskova in finale

Ashleigh Barty vince Wimbledon per la prima volta in carriera battendo la Pliskova 6-3 6-7 6-3. Secondo Slam per l’australiana dopo il Roland Garros del 2019.

Incredibile inizio della Barty, che si porta sul 3-0 nel primo set con un parziale di 12-0, che si conclude sul 14-0 nel quarto game(record assoluto per una finale). La Pliskova commette qualche errore di troppo ma la numero 1 al mondo è quasi perfetta e non concede nulla inizialmente all’avversaria. La 29enne ceca reagisce e strappa il breakpoint all’australiana, accorciando 4-1.

Il primo set cambia e diventa più competitivo dopo un avvio a senso unico. La Barty commette il primo doppio fallo della sua partita nel settimo game e la Pliskova prende coraggio, diventando più precisa sia al servizio che in ricezione. La ceca domina l’ottavo game senza perdere nemmeno un punto, ma in quello successivo non può nulla: Barty-Pliskova 6-3 nel primo set dopo meno di 30 minuti.

Secondo set che si apre con il primo ace della Pliskova, che si porta per la prima volta avanti 1-0. La reazione della Barty però non si fa attendere, grazie al servizio e al cambio di gioco più efficace della rivale. La numero 1 al mondo vola sul 3-1. La tennista ceca non molla con la battuta e accorcia 3-2. Nel sesto game arriva l’inaspettato pareggio sul 3-3, la Pliskova risponde bene e strappa la battuta alla Barty, firmando un parziale di 9-0 che le consente di portarsi in vantaggio 4-3.

Tre punti di fila della Barty per questione di millimetri consentono all’australiana di pareggiare 4-4. Il servizio fa da padrone, fino al 5-5. La Barty strappa la battuta e si porta in vantaggio 6-5 ma non chiude il match, con la Pliskova che lo trascina al tie break. La rete è amica della ceca e un doppio fallo finale della Barty consente alla 29enne di vincere il set: 1-1.

Nel terzo e decisivo set reagisce di rabbia la Barty, dopo aver visto sfumare la vittoria nel secondo. La numero 1 al mondo parte fortissima e vola sul 3-0 dopo aver ritrovato il dritto e incroci vincenti. Arriva la reazione come sempre della pliskova, che nel quarto game non sbaglia nulla. La Barty e la Pliskova non sbagliano al servizio e questa volta l’australiana non si fa rimontare, aggiudicandosi il terzo set e vincendo per la prima volta Wimbledon.

OMNISPORT | 10-07-2021 17:04