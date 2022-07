Wimbledon, Bertolucci: “Dobbiamo essere orgogliosi di Sinner, il futuro è suo!”

06-07-2022 10:06

Una sconfitta fa sempre male, non c’è dubbio, ma va anche inquadratasotto altri punti di vista. Il match disputato da Jannik Sinner è stato per metà partita qualcosa di molto vicino alla perfezione. I primi due set hanno fatto capire che il talento altoatesino sta crecendo in maniera esponenziale e che è sempre più pronto a giocarsi grandi eventi contro i top players del tennis mondiale.

Nelle considerazioni strettamente legate al risultato emergono, però, altri elementi: l’esperienza dell’altoatesino sull’erba, l’ottimo livello di gioco raggiunto in poco tempo su questa superficie e i miglioramenti tecnici evidenziatisi nel suo percorso a Londra.

Ecco perché la valutazione della sconfitta deve portare ad un altro tipo di ragionamento, molto più ampio, esattamente come quello fatto da Paolo Bertolucci, ex grande tennista e attuale commentatore tv su Sky Sport, che poco dopo il termine della sfida tra Jannik e Nole, ha espresso un giudizio molto chiaro: “Dobbiamo solo che essere orgogliosi di un ragazzo con questa qualità e con questo comportamento. Diciamolo forte, il futuro non può che essere suo“, le parole di Bertolucci.

Effettivamente quello che ha dimostrato Sinner contro Djokovic la dice lunga sulla sua maturazione generale e nello specifico su una superficie non particolarmente amica come l’erba. Inoltre, guardando all’altro precedente con Djokovic, la dimensione di questa prestazione evidenzia l’evoluzione positiva del nostro azzurro, pronto a spiaccare il salto verso il top del tennis mondiale.