Wimbledon, colpaccio Garin: elimina De Minaur e sfida Kyrgios

04-07-2022 17:52

Bella rimonta di Cristian Garìn. Il cileno vince una vera e propria battaglia contro Alex De Minaur (per 2-6 5-7 7-6(3) 6-4 7-6(6)) e raggiunge per la prima volta in carriera i quarti di finale in un torneo dello Slam. Un bel colpo per Garin che sovverte i pronostici della vigilia che vedevano l’australiano favorito alla vigilia.

Il cileno ha avuto più coraggio ed è spesso andata a rete. Ora sfiderà Nick Kyrgios che ha battuto in cinque set l’americano della Next Gen Brandon Nakashima. Garin, ora parte di nuovo sfavorito con l’altro australiano.