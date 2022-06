Wimbledon, deciso l’avversario di Sinner al secondo turno

28-06-2022 16:34

Con un giorno di ritardo Jannik Sinner ha appreso chi sarà il suo rivale nel secondo turno del singolare maschile di Wimbledon.

Il nome è uscito dal confronto tra Mikael Ymer e Daniel Altmaier sospeso ieri sera per oscurità e portato oggi a termine con successo dallo svedese, giocatore già affrontato tre volte in passato da Sinner con un bilancio di 2-1 in favore dell’azzurro.

Contro lo scandinavo, l’altoatesino dovrà confermare quanto di buono fatto vedere sull’erba nel match di primo turno contro Wawrinka, partita nella quale, pur con alti e bassi, il tennista nostrano ha palesato alcuni importanti miglioramenti sulla superficie portando a casa l’incontro col punteggio di 7-5, 4-6, 6-3, 6-2.