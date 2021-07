Wimbledon, Djokovic: "Il 90% del pubblico è contro di me"

Ai microfoni di Tennis Majors, Novak Djokovic ha voluto sottolineare un aspetto importante: “Nel 90 % delle gare che gioco il tifo è contro di me, non devo affrontare solo il mio rivale ma anche la gente. Qualcosa a cui mi sono abituato, però sono un essere umano e provo dei sentimenti. Credo che sia umano vedere delle situazioni dove reagisco ai fan che mi provocano”.

Spesso al serbo viene criticato il comportamento: “A volte ho reazioni esplosive ma ho bisogno di esprimere le mie emozioni. Devo scaricare la tensione nel vivo della battaglia, mi ispiro ai lupi come guida della mia natura spirituale e quando ero bambino passavo molto tempo in montagna per vederli. Quegli incontri hanno avuto grande impatto su di me ed hanno generato una connessione che sento ancora oggi. Ho quella fame di gloria, quell’energia che a volte sviluppo attraverso dei veri e propri ruggiti, che sono molto utili alle mie vittorie”.

OMNISPORT | 04-07-2021 13:55