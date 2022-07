Wimbledon, Djokovic: "Non so quante chance avrò ancora di vincere Slam"

09-07-2022 11:40

Domani a Wimbledon, Novak Djokovic sfiderà in una inedita finale Nick Kyrgios dopo aver eliminato con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 Cameron Norrie.

Per lui l’ottava finale a Londra e la trentaduesima finale Slam. A fine partita ha parlato con grande onestà proprio dell’ultima tappa del torneo.

“È sempre un obiettivo raggiungere la partita in cui ci si gioca il titolo. Almeno per me in ogni torneo e, in particolare, in ogni Slam. Sono davvero soddisfatto di essere in questa posizione. Oggi (ieri, ndr) non ho iniziato bene come in altre occasioni. Non riuscivo a trovare il mio ritmo e ho commesso molti errori gratuiti”.

E poi sulla finale: “Sono consapevole della posta in palio in ogni torneo dello Slam. A questo punto della mia carriera, non so quante altre opportunità avrò di vincere un Major. Cercherò di preparare bene la partita e di credere in me stesso. Ogni giocatore è diverso, non voglio parlare della mia routine. Ci sono delle cose che faccio per essere proprio mentalmente e fisicamente. Non ho la garanzia che le cose funzionino, perché in campo tutto cambia velocemente.A volte riesci a gestire la pressione meglio del tuo avversario, altre no. L’esperienza che ho ottenuto giocando a questi livelli potrebbe aiutarmi in finale, ma allo stesso tempo sappiamo tutti di cosa è capace Kyrgios. Mi aspetto che giochi in maniera molto aggressiva. Sono pronto e spero che vinca il migliore” .