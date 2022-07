Wimbledon, Djokovic: "Torneo speciale per me, Nick: tornerai in finale"

10-07-2022 19:08

Novak Djokovic si conferma campione di Wimbledon per la seconda volta consecutiva, dopo aver battuto in quattro set in finale l’australiano Nick Kyrgios. Il Djoker conquista l’All England Club per la settima volta in carriera, la seconda di fila dopo il successo contro Matteo Berrettini nei Championship del 2021.

Nole si porta così a un solo successo a Londra da Roger Federer, recordman con 8 trionfi. Inoltre, si porta anche a un solo Slam di distanza da Rafael Nadal, il migliore per quanto riguardai Major vinti con 22. Federer è invece fermo a 20.

Queste le parole del nativo di Belgrado nel corso della premiazione sul centrale:

“Nick, tornerai in finale, in questo torneo e anche da altre parti. Hai dimostrato di essere uno dei tennisti più bravi al mondo. Ho grande rispetto per te, hai un talento pazzesco. Tutto pare andare nella direzione corretta. Non avrei mai immaginato di dire cose così carine su di te, tra di noi ora c’è una ‘bromance’. Chi vinceva offriva la cena? Mi ha fatto vincere per farsi offrire la cena. È’ il primo passo di una grande amicizia. Non ho più parole per descrivere cosa significa per me questo Slam, sarà in ogni caso il mio torneo preferito. Ho cominciato a giocare a tennis grazie a Sampras che conquista l’All Engald Club. Ho sempre desiderato di giocare qui, ogni volta ha un significato più importante”.