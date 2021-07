Wimbledon, Federer vince ma rimangono i dubbi sulla sua forma

Roger Federer vince e convince. Lo svizzero ha guadagnato l’accesso al terzo turno di Wimbledon dopo una bella vittoria in tre set su Richard Gasquet, per 7-6 6-1 6-4 in un’ora e 51 minuti.

Al terzo turno ora la sfida al britannico Cameron Norrie.

Desta comunque curiosità la condizione dello svizzero: nel match di ieri si sono visti flash dei “vero” Federer, ma basterà? In conferenza l’ex numero uno ha detto: “L’atmosfera è stata ottima, per me è stata una partita meravigliosa, sono molto contento, la partita è andata sempre meglio, è stato un primo set molto combattuto poi è finita meglio. Non so qual è il mio reale stato di forma. Nei primi due turni non è importante giocare bene, ma essere ancora in tabellone. È stato un anno e mezzo difficile per me, per le operazioni e per tutto quello che è successo. Se lo scorso anno si fosse giocato Wimbledon, non sarei stato capace neppure di camminare in campo”.

OMNISPORT | 02-07-2021 08:46